Синяя Борода в Сибири

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6 февраля 2023, 13:52

В конце января в Красноярском театре оперы и балета им. Д.А. Хворостовского состоялись две яркие премьеры: опера «Опричник» П.И. Чайковского и опера-буффа Ж. Оффенбаха «Синяя борода». Оба спектакля поставил уже хорошо знакомый публике молодой режиссер-постановщик Сергей Новиков. И если «Опричника» он уже ставил в Михайловском театре в Санкт-Петербурге, то «Синяя борода» создавался с нуля, причем в кратчайшие сроки. Работа над спектаклями началась 5 января 2022 года, когда новогодние каникулы были в самом разгаре. Меньше, чем через месяц, жители Красноярска и гости города смогли насладиться результатом.

Если «Опричник» - зрелище тяжелое, трагическое, требующее от публики определенного мужества, то «Синяя борода» позволяет отдохнуть, расслабиться и перенестись в воображении в безобидное зазеркалье, где страшная сказка Шарля Перро о беспощадном женоубийце превращается в легкий водевиль. Иронично, что в теории оба спектакля, и «Опричник», и «Синяя борода» вполне могли бы быть выдержаны в одном духе. Ведь и у Чайковского, и у Оффенбаха речь идет о кровожадной воле тирана, вышедшей из-под контроля. Однако если Чайковский взялся изложить в музыке подлинную русскую трагедию, то Оффенбах всегда стремился как бы расколдовать, заговорить страшное и превратить подлинный фильм ужасов в фарс.

Постановщик умело жонглирует разными настроениями и, казалось бы, несочетаемыми органиками. Он легко переключается между такими разными постановками и дарит каждой свое уникальное лицо. Красноярские театралы привыкли, что Новиков обычно переносит действие спектакля в современность, как это было, например, в случае с недавней премьерой, оперой «Лакме» Л. Делиба. История дочери индийского жреца разворачивается не в конце XIX века, а в наши дни. «Синяя борода» Оффенбаха в подаче Сергея Новикова приглашает зрителя не в рыцарское средневековье, а в некое обаятельное пространство современности. Костюмы вызывают ассоциации с поздними 90-ми, а шутки в интермедиях остроактуальны. Что касается «Опричника», то здесь «машина времени» не сработала. Обстановка XVI века способствует тому, что зритель воспринимает историю молодого боярина Андрея Морозова, вступившего в опричнину, как сюжет далекий, но в то же время вечный. В бессознательном высокая меховая шапка боярина и античный лавровый венец, в общем-то, близки.

Оба спектакля, и «Опричник», и «Синяя борода», были великолепно приняты публикой, несмотря на то, что и ранняя опера Чайковского, и опера-буффа Оффенбаха отнюдь не хиты на отечественной сцене. Почему-то режиссеры-постановщики берутся за эти произведения редко. Но Красноярский театр оперы и балета известен и тем, что там можно познакомиться как с самыми известными произведениями композиторов мирового уровня, но и редкими жемчужинами, по той или иной причине знакомыми разве что оперным меломанам.

В подготовке двух премьер была задействована вся труппа театра, а также приглашенные артисты из Москвы и Санкт-Петербурга. На плечи и голосовые связки артистов легла невообразимая нагрузка. К примеру, певице Виктории Кангиной, начавшей карьеру не так давно, досталась главная женская партия в «Синей Бороде», а также роль Федора Басманова в «Опричнике». Молодость, талант, школа и невероятная преданность сцене позволяет ей на отлично справляться с такой непростой работой.

Когда творческий коллектив ставит перед собой сложную задачу и решает её, это не только становятся ярким информационным поводом для нас, журналистов, но и позволяет сделать выводы. Красноярский театр оперы и балета доказал: не нужно уезжать из Сибири, чтобы прикоснуться к оперному искусству мирового уровня. «Опричник» Чайковского и «Синяя борода» Оффенбаха, поставленные меньше, чем за месяц, свидетельствуют о том, что в Красноярске сложился фантастический коллектив: сильный, увлеченный, молодой, образованный и смелый. Для них нет запретных тем, они не боятся смотреть в глаза самому страшному и над этим же страшным смеяться. Но главное для них – это, конечно же, служение высокому искусству. Красота всегда побеждает боль и ужас, сначала на сцене, а потом и в жизни.

За свою более чем сорокалетнюю историю Красноярский театр оперы и балета стал одним из символов города. Жители Красноярска и его гости знают и любят этот театр. Овации почти на четверть часа, которыми провожали премьерные спектакли этого года, заявляют: музы не молчат, хотя и заговорили пушки. Несмотря на все тревоги нашего времени, люди все еще смотрят на небо, обращают внимание на красоту, тянутся к ней и черпают силы в вечном.

Чтобы быть востребованным и нужным, вовсе не обязательно менять страну или город. Центр культуры – там, где культуру ставят в центр.