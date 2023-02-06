Писатель Уэллс пытался предупредить мир о двух мировых войнах, но его не послушали

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6 февраля 2023, 11:00 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Коммерсантъ

Фото: Global Look Press

Известный писатель-фантаст Герберт Уэллс пытался донести свои мысли до человечества и предупредить его о надвигающихся угрозах. Именно Уэллс был тем, кто предсказал сразу две мировые войны в ХХ веке. Он практически не ошибся с датами. И всё время указывал на страну, в которой тогда превалировал мощный национализм – Германию. В Первую Мировую кайзеровские войска несли смерть всему живому во имя империи, во Вторую – уже во имя фюрера. Идеология абсолютного превосходства в итоге привела эту страну к полному краху.

Почти всё, что происходило в ХХ столетии, все технологии, политические события и конфликты, были так или иначе «спроектированы» сознанием Уэллса. Писатель знал, к чему приведёт человеческое стремление к доминации над всем живым, он прекрасно разбирался в самой сущности человеческой природы. Но к большому сожалению, люди его не слышали. Его роман «Война миров», вышедший в конце 19-го века, привлёк большое внимание окружающих. Читатели аплодировали бесценному автору. Именно с «Войны миров» фактически и началась вся история привычной научной фантастики. Появляются зловещие инопланетяне, вторгаются на Землю, разрушают её, массово уничтожают людской род и так далее. Только задумка у Уэллса была вовсе не в создании блокбастера века.

Писателю не нравилось воспевание, которое обрушилось на него после дебюта «Войны миров». Он хотел показать далеко не борьбу людей с пришельцами. Он писал о самих людях. Роман должен был заставить представителей человечества задуматься о себе, о своих поступках и стремлениях. Люди же сделали всё наоборот, стали придумывать всяческое вооружение для борьбы с мнимыми захватчиками. Позднее Уэллс уже избегал бесед на военные темы, они его жутко расстраивали. В 1908 году писатель подарил миру ещё один «блокбастер», под названием «Война в воздухе». Этот роман стал провидческим, и в нём никаких пришельцев не было. В книге говорилось об агрессии Германии против всего остального мира. Там довольно детально расписывались дирижабли, авиабомбардировки и применение ОМП.

Уэллс потерпел очередное фиаско, выпустив «Войну в воздухе». Более того, на роман никто не обратил особого внимания. Ведь тогда пангерманская тема и так пульсировала всюду. Никто не желал видеть её в каких-либо романах. Писатель стал понимать, что люди, скорее всего, его так и не услышат. Но всё же в 1914-м он решился на третью попытку. В начале судьбоносного для всей Земли года вышел его роман «Освобождённый мир». Там рассказывалось об угрозе тотального уничтожения всего человечества, о ядерном оружии и о новой мировой войне. Заканчивалось всё, правда, вполне благополучно. Люди осознавали, что находятся в шаге от катастрофы, и доходили до заключения всеобщего мира. Но и здесь поражение настигло Уэллса. Мало того, что роман снова должным образом не заметили, так ещё и спустя полгода началась Первая Мировая.

Герберт Уэллс мечтал видеть людей единым государством, своего рода, центром всей Солнечной системы. Он не желал кровопролития и раскола. Его мечтой было увидеть человечество объединённым и миролюбивым. Всю свою жизнь он двигался именно к этому – хотел донести до людей, что войны и гонка вооружений рано или поздно погубят планеты. Всю свою жизнь он двигался к миру и единству… и терпел неудачи. Если после Первой Мировой Уэллс возлагал малые надежды на то, что человечество исправится, то к 30-м годам от этих чувств не осталось и следа. Увидев приход к власти Гитлера, он понял, что новая война уже неизбежна. В романе «Обзор грядущих событий» писатель предсказал вторжение нацистского рейха в Польшу в январе 1940 года. Он опоздал лишь на несколько месяцев. Война случилась в 1939-м. И снова всё пошло по сценарию. Авиабомбардировки, массовые убийства, оружие массового поражения… гибель миллионов людей.

Известно, что под конец жизни Уэллс считал, что видит последние дни человечества. Отчаяние и сильное расстройство подорвали его здоровье. Ведь он так и не сумел должным образом повлиять на ход истории человечества. Войны всё равно произошли, а его прогнозы никто не услышал. Герберт Уэллс скончался 13 августа 1946 года, буквально через год после применения американцами ядерной бомбы в Японии, и за два года до принятия Всеобщей декларации прав человека.