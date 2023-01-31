На информационных табло музея появились провокационные надписи.
Государственный Эрмитаж подвергся хакерской атаке во вторник, 31 января. На информационных табло музея появились провокационные проукраинские надписи. Взлом в скором времени устранили и лозунги пропали.
«В Государственном Эрмитаже было обнаружено незаконное вмешательство в системы музея, в результате которого в работе информационных табло произошел сбой. Проблема была быстро обнаружена ответственными службами музея», – сообщили в пресс-службе музея.
Руководство Эрмитажа уже обратилось в правоохранительные органы. Специалисты Следственного комитета РФ проводят проверку по факту произошедшего. Сейчас они занимаются обеспечением дальнейшей бесперебойной работы системы информирования.
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