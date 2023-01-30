Актриса Алена Яковлева об уехавших артистах: «Мы воспитали общество потребления»

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30 января 2023, 17:50 Источник: Комсомольская правда

Актриса Алена Яковлева, дочь известного артиста Юрий Яковлева, рассказала, что она думает по поводу своих коллег, которые покинули страну.

«Мы воспитали общество потребления, и когда люди теряют огромные деньги, конечно, они начинают защищать свое благополучие…», — сказала она. При этом Яковлева отметила, что таких людей можно понять, однако она лицемерие не одобряет.

Более того, актриса призналась, что ранее могла критиковать власть, но теперь ее взгляды изменились. Сейчас она стала патриоткой и полностью поддерживает страну. «В свое время я, как любая молодая девица, могла критиковать свою страну, быть, так сказать, слегка диссидентствующей, но потом повзрослела и пришла к определенным выводам», — заявила она.