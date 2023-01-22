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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Культура

В конце января заработает библиотека-фонотека оркестра Курентзиса в Петербурге

, 11:32

В конце января заработает библиотека-фонотека оркестра Курентзиса в Петербурге
Фото: скриншот youtube.com

Культурное пространство создано для проведения встреч, творческих мастерских и знакомства с разными видами искусства.

Дом Радио, хор и оркестр musicAeterna, открыли в Санкт-Петербурге библиотеку-фонотеку. Она начнёт работу 25 января в здании по Итальянской улице. Об этом сообщается на сайте Дома Радио.

Там рассказали, что новое пространство придумали в первую очередь для обсуждения книг и музыки, проведения встреч с людьми искусства.

«Объемное и просторное, чтобы проводить интересные встречи, но в тоже время камерное и кулуарное, чтобы каждый мог уединиться с понравившейся пластинкой или книгой», — отметили в Доме Радио.

Первая встреча пройдёт 25 января, на площадку придут книжные издатели. В частности, будет представлена «супрематическая биография» художника Казимира Малевича. Через несколько дней, 27 января, пройдёт встреча клуба, который ведёт музыковед Александр Кузнецов.

Отметим, что этот проект является частью просветительской программы musicAeterna.

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