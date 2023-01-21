СКР: по факту гибели актёра Арсена Суховского в подмосковном Звенигороде возбуждено уголовное дело

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21 января 2023, 14:09 Источник: СКР, Российская газета, Пятый канал

фото: pixabay.com

По факту гибели актёра Арсена Суховского, которому было 18 лет, в Звенигороде подмосковные следователи возбудили уголовное дело. У молодого человека были приемные родители. Он приехал в Москву из Краснодара. О смерти артиста написала в соцсетях актриса Екатерина Соломатина, но что стало причиной гибели молодого парня не сообщила.

Приемная мать Арсена, продюсер Юлианна Медведева рассказала, что он погиб от удара током на стройке, где подрабатывал.

Медведева пояснила, что юноша поехал из Краснодара в Москву поступать в актёрскую школу, пробовался на новые роли, а зарабатывать пришлось на стройке (в подмосковном Звенигороде).

По её словам, у приёмных родителей денег он просить не хотел принципиально. На новогодние праздники Арсен собирался приехать домой в Краснодар. Хотел вернуться домой только на свои деньги. Но до праздника зарплату на стройке не дали.

Не заплатили ни 4, ни 8, ни 12. Юлианна предложила Арсену вернуться домой с братом. Но он переживал - тогда точно не заплатят. 12 января начинающий артист обратился в своему начальнику обсудить задержку зарплаты. Руководитель направил парня в трансформаторную будку сделать фотографии счетчиков.

"Спустя два дня его нашли возле трансформаторной будки, убитого током, вмёрзшего в землю", - плачет Юлианна Медведева. От следователей приемные родители узнали, что в крови ни алкоголя, ни наркотиков не обнаружено.

По данным СКР, 14 января возле трансформаторной будки на строительном объекте, расположенном в мкр. Супонево г. Звенигорода обнаружено тело молодого человека с признаками повреждений, полученных при поражении электричеством. По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Арсена Суховского, сыгравшего в мини- сериале "Ладога" и фильме с Иваном Охлобыстиным "Недетский дом", похоронили в Краснодаре.