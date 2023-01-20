«Каждый думает по-своему об этих санкциях»: ректор МГАХ объяснила, почему вернулись иностранные студенты

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20 января 2023, 11:59 Источник: РИА Новости

Ректор Московской государственной академии хореографии (МГАХ) Марина Леонова рассказала, почему вернулись уехавшие иностранные студенты. По её словам, всё дело в любви к русскому искусству.

При этом ректор вуза заявила, что каждый студент «думает по-своему об этих санкциях».

«Как-то сначала все разбежались: испугались, плакали, уезжали, особенно японские студенты - для них это была трагедия. Сейчас возвращаются все. Сразу не уехали американские студенты, английские студенты: они доучились до конца, получили дипломы», - сказала Леонова.