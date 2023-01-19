«Самый близкий человек во всем российском кинематографе»: Геннадий Хазанов рассказал о дружбе с Досталем

Актёр театра и кино Геннадий Хазанов прокомментировал смерть кинорежиссера Николая Досталя во время беседы с телеканалом «Звезда». По словам, артиста, это был его самый близкий человек во всем российском кинематографе.
Также мужчина признался, что кончина друга не стала для него неожиданностью.
«Несколько лет назад я узнал о его болезни, но я очень верил в то, что он сможет избежать такого быстрого финала. Для меня Досталь — самый близкий человек во всем российском кинематографе», — сообщил Хазанов.
Также актёр добавил, что ему сложно говорить о смерти Досталя, так как известный кинорежиссер был его «частью организма».