«Самый близкий человек во всем российском кинематографе»: Геннадий Хазанов рассказал о дружбе с Досталем

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19 января 2023, 17:34 Источник: Телеканал "Звезда"

Актёр театра и кино Геннадий Хазанов прокомментировал смерть кинорежиссера Николая Досталя во время беседы с телеканалом «Звезда». По словам, артиста, это был его самый близкий человек во всем российском кинематографе.

Также мужчина признался, что кончина друга не стала для него неожиданностью.

«Несколько лет назад я узнал о его болезни, но я очень верил в то, что он сможет избежать такого быстрого финала. Для меня Досталь — самый близкий человек во всем российском кинематографе», — сообщил Хазанов.

Также актёр добавил, что ему сложно говорить о смерти Досталя, так как известный кинорежиссер был его «частью организма».