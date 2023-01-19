92-летнего актёра Ивана Краско выписали из больницы, но артист продолжит наблюдаться у врачей из-за сердца

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19 января 2023, 13:53 Источник: Комсомольская правда

Актёр театра и кино Иван Краско рассказал, что его выписали из больницы. Напомним, артист с 10 января был под наблюдением врачей. Медики подозревали у мужчины инсульт.

Актёр ранее жаловался, что у него отнялась рука. И, по мнению Краско, она напрямую связана с сердцем. Однако сейчас артист чувствует себя хорошо. И тем не менее мужчина всё равно будет проверяться у специалистов. Врачи всё ещё переживают за состояние его сердца.

Также 92-летний Иван Краско сообщил, что 27 января состоится спектакль с его участием. Несмотря на свой возраст, мужчина не намерен уходить со сцены.