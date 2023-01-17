Режиссер-дебютант петербургского вуза посвятил свой первый фильм онкобольным

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Культура

17 января 2023, 17:15

Источник: Pxhere



Молодой режиссер родом из Камеруна, но закончил обучение в Санкт-Петербургском государственном университете кино и телевидения. Сборы со своего фильма «Лиза» он пообещал отдать на помощь онкобольным.

В феврале в кинотеатрах РФ выйдет новая отечественная картина «Лиза», повествующая о борьбе человека со смертельной болезнью. Об этом сообщает издание «Госсоветы» со ссылкой на киностудию «Ленфильм».

В основу сюжета легла история учёного, который занимался разработкой лекарства, чтобы спасти свою больную дочь. Режиссёром выступил уроженец Камеруна Кмель Нтсама. Идея кино пришла к нему после многочисленных рассказов со стороны знакомых и родственников.

«Ведь тема спасения человеческих жизней является одной из самых важных в обществе», - добавил дебютант – «Хотелось донести до зрителей, что главная ценность человека – это здоровье, а смысл жизни каждого – быть честным перед собой и перед окружающими».

Фильм выйдет с возрастным ограничением 16+. Деньги, собранные в прокате, направят на помощь больным онкологией.