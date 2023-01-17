Актрису Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

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17 января 2023, 16:26 Источник: РИА "Новости"

Инна Чурикова, Genrietta Peryan/Global Look Press

Днем во вторник, 17 января, народную артистку СССР Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Актриса столичного театра "Ленком" ушла из жизни 14 января в возрасте 79 лет.

Церемония прощания с Инной Чуриковой прошла ранее сегодня в храме Христа Спасителя в столице России.

Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл прислали траурные венки. На прощании присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Министерства культуры Ольга Любимова, актрисы Лия Ахеджакова, Людмила Поргина, Александра Захарова и многие другие.