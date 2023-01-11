В Голливуде с радостью снимают фильмы по российским сценариям

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11 января 2023, 14:18

Фото: Global Look Press

«Ирония судьбы в Голливуде», ремейк одноименной советской картины – свежий пример того, что не только мы любим копировать западные фильмы, но и они нас тоже. Да еще как. В западных странах очень любят русскую литературу, особенно если это касается классики. Вспомним хотя бы, как часто экранизируют бесценное произведение Льва Толстого «Анна Каренина».

Без сомнения, российская (как и советская) экранизация романа достойна восхищения. Но существуют и западные вариации, некоторые из которых до сих пор популярны. Первую попытку сделал режиссёр Морис-Андрэ Мэтр в далёком 1911 году. Проект был представлен в виде немой кинокартины.

В США Дж. Гордон Эдвардс успешно адаптировал роман для экранов в 1915-м со знаменитой актрисой Бетти Нансен. В версии Эдмунда Гулинга Анной Карениной стала Грета Гарбо. Одноимённый фильм «Любовь» с Джоном Гилбертом сняли как раз по мотивам легендарного произведения. Ещё интересно то, что Гарбо повторила попытку перевоплощения в ленте Кларенса Брауна, уже в 1935 году.

Не менее достойными, по мнению критиков, получились версии Карениной с Вивьен Ли, Софи Марсо в тандеме с небезызвестным Шоном Бином. А ещё можно вспомнить мелодраму 2012 года с Кирой Найтли и с Аароном Тейлор-Джонсоном. Правда не всегда авторы проектов следовали стопроцентному сюжетному ходу из романа. Тем не менее, игра актёров в этих экранизациях, что называется, покоряет вершины.

Тем временем самыми кассовыми фильмами в России стали "Холоп", "Чебурашка", "Т-34", "Последний богатырь".