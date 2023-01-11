Кинофильм «Фабельманы» Спилберга стал лучшим драматическим фильмом по версии премии «Золотой глобус»

Аргументы Недели → Культура 13+

11 января 2023, 07:53 Источник: РИА Новости

Фото: Billy Bennight/AdMedia

Кинокартина «Фабельманы» Стивена Спилберга победила в номинации «Лучший драматический фильм» на премии «Золотой глобус».

Также Спилберг стал лучшим режиссером года за данный фильм.

Помимо «Фабельманов» Спилберга номинантами в данной категории были также «Аватар: Путь воды», Джеймса Кэмерона, «Элвис» База Лурмана, «Тар» Тодда Филда и «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински.

«Золотой глобус» — это премия, присуждаемая за выдающиеся работы в сфере кинематографа. Мероприятие организовано Голливудской ассоциацией иностранной прессы и проводится уже 80 лет.