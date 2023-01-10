Невестка Светличной сообщила, что актриса продолжает проходить лечение в больнице

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10 января 2023, 17:00 Источник: РИА "Новости"

Светлана Светличная, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Невестка Светланы Светличной Ольга Калимбет во вторник, 10 января, сообщила представителям средств массовой информации, что актриса сейчас продолжает проходить лечение в одной из московских больниц.

В ноябре прошлого года 82-летняя Светлана Светличная была госпитализирована на фоне плохого самочувствия.

Ольга Калимбет подчеркнула, что артистка не находится в тяжелом состоянии, а также уточнила, что у нее есть сезонные сопутствующие заболевания. Невестка Светличной заметила, что актриса в настоящий момент восстанавливается "после всяких болячек".