Актер, депутат Госдумы Николай Бурляев рассказал, что лечение в больнице Никите Михалкову идет на пользу

Актер, депутат Госдумы Николай Бурляев рассказал, что лечение в больнице его другу, режиссеру Никите Михалкову идет на пользу. 5 января Никиту Михалкова госпитализировали в одну из больниц Москвы с подозрением на грипп.
Позже его перевезли в другую столичную больницу и положили в реанимационное отделение. "МК" пишет, что врачи диагностировали у Никиты Сергеевича коронавирус. ПЦР-тест оказался положительным, учащенное дыхание, ниже нормы уровень сатурации.
В ГКБ №52, которая в период пандемии занималась лечением пациентов с COVID-19, назначили лечение.
Николай Бурляев рассказал, что Никита Михалков по-прежнему находится в больнице. Со ссылкой на собственные источники, актер сообщил, что лечение другу идет на пользу.
"Слава Богу, температура у него спала, он в сознании и обязательно выздоровеет!" – цитирует Бурляева издание. По его словам, режиссера в ближайшее время могут перевести в палату.