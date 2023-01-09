Актер, депутат Госдумы Николай Бурляев рассказал, что лечение в больнице Никите Михалкову идет на пользу

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9 января 2023, 19:57 Источник: МК

Николай Бурляев, фото: Russian State Duma/globallookpress.com

Актер, депутат Госдумы Николай Бурляев рассказал, что лечение в больнице его другу, режиссеру Никите Михалкову идет на пользу. 5 января Никиту Михалкова госпитализировали в одну из больниц Москвы с подозрением на грипп.

Позже его перевезли в другую столичную больницу и положили в реанимационное отделение. "МК" пишет, что врачи диагностировали у Никиты Сергеевича коронавирус. ПЦР-тест оказался положительным, учащенное дыхание, ниже нормы уровень сатурации.

В ГКБ №52, которая в период пандемии занималась лечением пациентов с COVID-19, назначили лечение.

Николай Бурляев рассказал, что Никита Михалков по-прежнему находится в больнице. Со ссылкой на собственные источники, актер сообщил, что лечение другу идет на пользу.

"Слава Богу, температура у него спала, он в сознании и обязательно выздоровеет!" – цитирует Бурляева издание. По его словам, режиссера в ближайшее время могут перевести в палату.