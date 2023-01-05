Baza: Никита Михалков госпитализирован

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5 января 2023, 18:16

фото: Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

В Москве в четверг, 5 января, госпитализирован известный кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Телеграм-канал Baza написал, что 77-летний Михалков госпитализирован из-за заражения коронавирусом.

Супруга режиссера Татьяна Михалкова подтвердила изданию Readovka информацию о госпитализации, и уточнила что диагноз на данный момент не известен.

По данным Baza, изначально Никиту Михалкова положили в московскую больницу №67 с ковидом и пневмонией, но позже врачи приняли решение перевезти его в другую больницу. Для госпитализации привлекалась реанимационная бригада.

Татьяна Михалкова призвала воздержаться от преждевременных утверждений о тяжелом состоянии ее супруга.