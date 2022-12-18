Актер Алексей Шевченков: Каждый год загадываю, чтобы у меня появилась своя квартира

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18 декабря 2022, 18:54 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Алексей Шевченко и Татьяна Калганова

Балтийское бюро "АН" продолжает серию интервью с популярными российскими и латвийскими деятелями культуры, политиками и интересными людьми о том, как они готовятся к встрече Нового года. Актер Алексей Шевченков, для которого год тигра принес много интересного - например, приз "Сарматский лев" за лучшую мужскую роль в фильме "Синдром отложенного счастья".

Алексей Шевченков и Татьяна Калганова

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-Леша, как ты готовишься к встрече Нового года? И что для тебя значит этот праздник?

-Что значит? Знаешь, я не могу сказать, что очень жду Новый год и даже мечтаю, чтобы быстрее прошли праздники. Слишком длинные праздники, устаешь от них.

Алексей Шевченков

-И так было всегда?

-Нет, конечно. В детстве ждал и готовился к Новому году. Мы жили очень скромно в маленькой коммунальной комнате... Народу много обитало в коммуналке, а наша комната малюсенькая с печным отоплением. И каждый год мы с сестрой Леной сами украшали елку - самодельными игрушками. А елка практически стояла на диване, потому как не было для нее свободного места... Но было такое тепло и счастье - елка на диване, поленья в печи потрескивают. Я часто стал в последнее время думать об этом и вспоминать. Было спокойствие, радость, тепло.

Алексей Шевченков

-И в Деда Мороза верил?

-Конечно! В детском саду и школе просто с замиранием сердца ждал Деда Мороза! И если это была даже "тетя с бородой", то счастью не было предела! А если бы ко мне Дед Мороз домой пришел, то, наверное, я бы был самым счастливым ребенком на свете.

-Леша, ты - папа... Подарки купил для детей?

-Я в процессе! Голова идет кругом - что купить?! Для меня сегодня Новый год - обычное время года, а вот у детей должен быть праздник.

-Есть ли традиционные новогодние блюда в вашей семье?

-Конечно! Какой же Новый год без мандаринов? И, конечно, салат "Оливье!" Всегда готовим его сами... домашний... Сегодня все можно заказать в ресторане, но это не то... Свое и своими руками!

-Леша, что ты ждешь от года зайца-кота? Что загадаешь, когда начнется бой курантов?

-Я бы хотел, чтобы Новый год принес моим детям синего неба над головой, спокойствия... Любые военные действия - страшно. Я знаю, что говорю - бывал в зоне военных действий, ездили на Донбасс с концертами. Я жду мира и буду его ждать всегда! Знаешь, я каждый год загадываю, чтобы у меня появилась своя квартира. В этом году не буду - может, если перестану так желать, то все и произойдет. С наступающим!