Актриса Татьяна Орлова: панацея от всех проблем - работа

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11 декабря 2022, 11:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Татьяна Орлова. Фото: Global Look Press

Актрису Татьяну Орлову, увидев один раз, невозможно забыть - яркая, с потрясающим чувством юмора, своя. Лично у меня сложилось такое впечатление, когда впервые побеседовала с актрисой, а это было много лет назад. И вот возник новый повод поговорить - премьера фильма "Непослушник-2", где Татьяна Орлова сыграла Ефросинью. Специально для балтийского бюро "АН" интервью с актрисой Татьяной Орловой.

-Татьяна, с премьерой вас! Вы сама смотрели фильм?

-Спасибо. Правда, премьера состоится 15 декабря, а презентация уже состоялась. Нет, я не видела еще фильм "Непослушник-2", но посмотрю картину в кинотеатре - всегда так делаю. И первую часть смотрела в кинотеатре. Да-да, я хожу в кино и смотрю как зритель.

-Что для вас было самым смешным и интересным во время съемок "Непослушника-2"?

-Потрясающий коллектив! И режиссер, конечно. Весь творческий процесс зависит от личности режиссера. Владимир Котт - потрясающий режиссер и человек - понимающий, тонко чувствующий актера... Приятно работать. Да и успех картины, я так думаю, был в хорошем кастинге - все актеры на своих местах. Выбрать самые смешные моменты не могу - процесс съемок проходил легко, весело, интересно. Мне очень понравилось работать с Таисией Вилковой, а какой талантливый актер Виктор Хориняк!

-Нынешний год подходит к концу. Что лично для вас принес год тигра?

-Для всех нас год был сложным... Я работала. Работала, жила, работала...Для меня большим ударом был уход из театра Маяковского, где я служу, художественного руководителя Миндаугаса Карбаускиса... Большой удар. Но жизнь так распорядилась.

-Татьяна, вы правы, что сейчас многим нелегко и каждый человек по своему справляется с трудностями. Как справляетесь вы?

-Для меня любая панацея от проблем - работа! Только работа.

-Как вы будете встречать Новый год? Первый тост будет какой?

-Первый? За здоровье. Да, буду встречать Новый год! 31-го у меня спектакль, а уже потом за праздничный стол. У меня есть своя традиция - 1 января я хожу в музей им. Пушкина. Много лет. Если будет работать, то и в этом году пойду обязательно!