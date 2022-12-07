Школьники из маленьких городов не знают, куда деть миллионы рублей на «Пушкинской карте»

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7 декабря 2022, 14:30 Ксения Калуга Источник: Российская газета

Фото: Unsplash.com

У школьников из Пензы скопились неистраченные миллионы на «Пушкинской карте». Эксперты утверждают, что сумма может составлять от 50 до 100 млн рублей. Напомним, что с 2021 молодежи стали выдавать специальные карты, которые дают возможность бесплатно посещать любые культурные мероприятия по всей стране. Однако что делать тем, кто проживает в отдаленных селах?

Девятиклассница Ольга Денисова из города Сердобска Пензенской области рассказала, что хотела бы посетить выставки и музеи, но в её родном городе такую карту вовсе не принимают. Деньги снять нельзя, можно только оплатить билет.

«По «Пушкинской карте» мы ездили с классом на экскурсию в Пензу, были в картинной галерее и на спектакле в театре. За год я потратила 500 рублей. У некоторых одноклассников нулевой баланс, но таких единицы. Это те, кому удалось съездить в Москву или Санкт-Петербург или кто чаще бывает в Пензе», – поделилась школьница.