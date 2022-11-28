В России 2023-й станет Годом Расула Гамзатова

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28 ноября 2022, 14:25

Расул Гамзатов. Фото: Global Look Press

В России 2023 год объявлен Годом Расула Гамзатова, в честь 100-летия поэта, произведение которого легло в основу знаменитой и любимой всеми песни «Журавли» - символ памяти о погибших солдатах.

Идею выдвинул глава Дагестана Сергей Меликов. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу и подписал указ о проведении праздничных и памятных мероприятий. Они будут проходить по всей стране.

Министерство культуры РФ сообщило, что в Серпухове уже организована фотовыставка «Планета Расул». Там представлены уникальные фотографии поэта. На них Расул Гамзатов запечатлён с семьёй, читателями, коллегами, со знаменитостями и многими другими. Желающие прийти посмотреть на экспозицию могут узнать интересные факты о жизни и творчестве писателя.

Расул Гамзатов родился в 1923 году в Дагестане, в селении Цада. Писать стихи он начал рано. Любовь к поэзии ему привил его отец Гамзат Цадаса, который был опытным поэтом и переводчиком. Он часто писал басни и переводил сказки Пушкина на аварский язык.

Когда Расулу исполнилось 16 лет, он поступил в педагогическое училище и стал учителем, однако спустя год он подал документы в Аварский театр. Там он работал помощником режиссёра, иногда и сам выступал на сцене. В военные годы молодой автор печатался в «Большевике гор». Его стихи были посвящены подвигам солдатам. Сначала он публиковал произведения под фамилией Цадаса, а потом взял псевдоним – Гамзатов, от имени отца.

В 20 лет поэт выпустил свой первый сборник стихотворений. Все тексты были написаны на родном языке автора – на аварском. Спустя два года Расул понял, что нужно развиваться дальше и поступил в 1945 году в Московский литературный институт имени Горького. Гамзатов говорил, что он лучше познакомился с русской культурой и историей, а также многому научился у педагогов.

В 1949-м вышел сборник «Песни гор». Литературные критики дали положительные отзывы, а газеты публиковали произведения автора. Огромную популярность Гамзатову принесли «Белые журавли». Это стихотворение посвящено солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Произведение настолько полюбилось слушателям, что композитор Ян Френкель решил написать к нему музыку, а для исполнения песни он пригласил Марка Бернеса. После этого Расул стал известен по всему миру.

Многие стихи Гамзатова легли в основу песен. В 1960-х годах их знал наизусть весь Советский Союз. Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, София Ротару и другие артисты часто исполняли полюбившиеся всем композиции. Стихи Расула также читали со сцены многие актёры, например, Олег Табаков и Василий Лановой. Гамзатов стал регулярно издавать сборники своих стихов, а также публиковать свои статьи в различных газетах и журналах.

В 2003 году поэт скончался. Его похоронили в Махачкале. В родном селе творца часто проводят экскурсии, чтобы посетители поближе познакомились с биографией автора, а также с историей создания его произведений.