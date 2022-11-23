Аргументы Недели → Культура 13+

23 ноября 2022, 14:59

У русских, украинцев и белорусов - одна культура, один язык, считает гитарист, вокалист, автор песен, писатель, режиссёр Алексей Рыбин – сооснователь той самой группы «Кино» наряду с Виктором Цоем. Позднее Рыбин выступал сольно и в составе группы «Оазис Ю», писал романы, мемуары и сценарии. В 2017 году снял свой первый фильм «Скоро всё кончится». А в 2020 году возродил группу «Гарин и Гиперболоиды» – именно так назывался коллектив Цоя и Рыбина, пока не был переименован ими в «Кино».



Алексей считает, что каждый человек должен. Человечеству. А государство - это часть человечества, которое, к сожалению, на протяжении тысячелетий не может обойтись без войн. Одна война сменяет другую. На одном из своих концертов Алексей Рыбин исполнил песню «Отменяется Россия».



– Это стихи Александра Пелевина, ленинградского-петербургского поэта, которые я случайно прочёл. Нашёл координаты автора, связался с ним, договорился о создании песни. «Отменяется Россия вплоть до уровня нуля. / Отменяются берёзки, отменяются поля. / Отменяются озёра, отменяются леса, / отменяются болота – вот такие чудеса. / Отменяется Чайковский, отменяется Толстой, / отменяется Бердяев, отменился даже Цой. / Отменяется Есенин, впрочем, он всё сделал сам. / Отменяется похмелье, ну и слава Небесам!»



Несмотря на попытку Запада отменить Россию с помощью холодной войны, у большинства людей в головах не происходит ничего страшного, считает маэстро. И в годы СССР у молодых людей не было ощущения страха, что мир рухнет. Сейчас причитают: - Ах, всё вернулось, ах, у нас тут Северная Корея. Ничего не вернулось, и нет у нас никакой Северной Кореи. Идёт война. Люди то ли не понимают этого, то ли выносят за скобки. Ах, ужесточение того, сего. А что вы хотите?! Опомнитесь, война идёт! Да, ужесточение, а как иначе?



- Все мы как звери. Мы одной крови – ты и я, как говорил незабвенный прозаик и поэт. Все мы такие, ничто нам не чуждо. Ни мне, ни вам, ни Урсуле фон дер Ляйен и никому другому. Говна много во всех. Надо от него по мере сил избавляться. Трудно, да, но надо стараться, надо работать над собой…



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