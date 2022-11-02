XVI Диалог культур в Эрмитаже завершил свою работу

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2 ноября 2022, 17:55 Татьяна Любина, Сабрина Абделли

Фото: Участники практической конференции в Эрмитажном театре. Автор: Светлана Рагина, Санкт-Петербург

Почти 350 молодых журналистов из 11 стран, съёмки, интервью, фестиваль документальных фильмов, фотовыставка ‒ на этой неделе Государственный Эрмитаж вновь принимал Международный форум молодых журналистов «Диалог культур».



В «Диалоге культур» нет лозунгов, призывов и стремления что-то кому-то доказать. Зато здесь есть истории людей и о людях, которые населяют огромную страну. Эти люди просто живут, достойно делают своё дело. И благодаря им и их деяниям, наш неспокойный мир становится чуточку лучше. А те самые молодые журналисты‒фотографы, корреспонденты, операторы, редакторы и медиаэксперты, молодые лидеры информационного пространства ‒ рассказывают истории этих людей привычным для себя языком: через фильмы, фотографии, тексты, блоги.



Ашот Джазоян ‒ организатор и идейный вдохновитель «Диалога», режиссёр документальных фильмов, секретарь Союза журналистов России начал практическую конференцию со следующих слов: «Я хочу попросить, чтобы вы сегодня сделали одну важную вещь. Вы знаете, что когда мы заходим в театр, оперу, в кинотеатр, то перед началом просмотра звучит объявление: «Пожалуйста, отключите ваши мобильные телефоны». Я хочу вам сказать то же самое: пожалуйста, отключите сегодня ваши мобильные телефоны, постарайтесь общаться друг с другом вживую. Мы не будем говорить о диалоге, мы сегодня будем делать этот диалог».

Форум направлен на поддержание профессионального сотрудничества, обмен опытом и налаживание межкультурного диалога между странами. Встреча стартовала с практической конференции, где обсуждались темы, связанные с развитием новых технологий в медиа, реализацией диалога культур, достижениями различных СМИ, как в России, так и в странах СНГ. Кроме того, в рамках конференции состоялись публичные выступления победителей конкурса «Я живу в России» - Патимат Бурзиевой, Надежды Крыловой, Натальи Луначёвой, Дины Колпаковой и Алины Кравченко.

25 октября в здании Главного Штаба Эрмитажа прошла Международная мультимедийная фотовыставка «Я здесь живу: 250 лучших работ фотографов Евразии», на которой были представлены работы талантливых иностранных участников и победителей всероссийского конкурса «Я живу в России», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: Торжественное открытие фотовыставки «Я здесь живу: 250 лучших работ фотографов Евразии». Автор: Светлана Шутова, Санкт-Петербург.

После участники смогли посетить мастер-классы от коллег из сферы документального кино и фотографии, продолжить просмотр короткометражных фильмов и сюжетов в рамках фестиваля «Я здесь живу», а также снять собственные сюжеты об Эрмитаже.

«Наш проект посвящен любимому родному краю. Это цикл документальных фильмов, над которым мы работаем уже одиннадцать лет… Наши фильмы главным образом о людях, природе, животном мире. Словом, обо всем, что связано с Южной Осетией. Планов и задумок по нашему региону еще много, но я с удовольствием бы поехал и за его пределы, опыта зарубежных проектов у меня еще не было», - поделился оператор Александр Кочиев, чей фильм «Путешествие по миру» был представлен в Эрмитажном театре на фестивале «Я здесь живу».







Фото: Один из героев съёмок евразийских участников – Дмитрий Поштаренко, автор трёхмерных исторических панорам. Автор: Дарья Гавриленко, Санкт-Петербург.

Третий и четвёртый дни работы медиа-форума были посвящены выездной работе. Участники посетили окрестности Санкт-Петербурга и Ленинградской области: государственный музей-заповедник «Гатчина», Шлиссельбург, Тосно; встретились и пообщались с героями: владельцами и сотрудниками конного клуба «Золотая подкова», детишками и педагогом из народного цирка «Гротеск», подопечными школы бальных танцев «Олимпия», директором детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова и многими другими.



Через истории жизни простых людей, жителей Ленинградской области, участники из других стран смогут показать своим соотечественникам непредвзятый взгляд на Россию. «Очень важно сегодня, в период, когда много фейков и так называемой «постправды», донести историю, созданную собственноручно на родном языке, до своей аудитории. Важно, чтобы такие материалы доминировали в пространстве. Чем больше появится таких историй, тем больше будет понимания, что у нас одно общее медиапространство, которое важно для каждого из нас», – отметил Ашот Джазоян.





Фото: Участники форума и герой съёмок — директор музея-заповедника «Гатчина» Василий Юрьевич Панкратов. Автор: Виль Равилов, Прокопьевск.

27 октября XVI Международный медиа-форум «Диалог культур» завершился. Участники вернулись домой, в привычный ритм жизни, увезя с собой новый опыт, ценные материалы и желание продолжать диалог.