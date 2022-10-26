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26 октября 2022, 14:31

Актриса Татьяна Доронина, фото: Natalya Loginova/globallookpress.com

Представитель Татьяны Дорониной не опроверг, но и не подтвердил, что народную артистку обманным путем отправили в дом престарелых. Поклонники переживают за 89-летнюю знаменитую актрису театра и кино, режиссера.

После того, как в Сети распространяются слухи о том, что Доронину поместили в дом престарелых против ее воли, корреспондент портала Teleprogramma.pro задал вопросы личному помощнику Татьяны Васильевны.

Он напомнил, что Доронина уже четыре года не дает никаких интервью и ни с кем не общается. «Я никакие комментарии давать не буду, мне запрещено. Я не буду ни опровергать, ни подтверждать», — ответил представитель легендарной актрисы.

12 сентября у Дорониной был день рождения. Труппа МХАТа имени Горького ждала, что народная артистка выйдет на связь, но Татьяна Васильевна не пообщалась с артистами. В ее окружении сообщили, что она находится в санатории в Барвихе.

По слухам, Доронину из санатория перевезли не в ее квартиру на Фрунзенской набережной, а в районный дом престарелых.

Знакомая Дорониной анонимно рассказала, что артистку отправили туда без согласия на некоторое время.