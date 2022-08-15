Ушел из жизни бард Валерий Мищук

Сегодня стало известно, что вечером в воскресенье, 14 августа, в Москве скончался бард Валерий Мищук. Соответствующую информацию журналистам предоставил в понедельник брат артиста Вадим Мищук.
Согласно последней информации, Валерий Мищук скончался в одной из столичных больниц после борьбы с онкологическим заболеванием. Вадим Мищук отметил, что пока нет данных о месте и времени прощания с его родственником.
Напомним, братья Мищук участвовали в проекте "Песни нашего века". Музыканты писали авторские композиции вместе с Сергеем Никитиным, Виктором Берковским и Георгием Васильевым.