Ушел из жизни бард Валерий Мищук

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15 августа 2022, 10:19 Источник: ТАСС

Валерий Мищук, фото из группы "Вадим и Валерий Мищуки" в соцсети "Вконтакте"

Сегодня стало известно, что вечером в воскресенье, 14 августа, в Москве скончался бард Валерий Мищук. Соответствующую информацию журналистам предоставил в понедельник брат артиста Вадим Мищук.

Согласно последней информации, Валерий Мищук скончался в одной из столичных больниц после борьбы с онкологическим заболеванием. Вадим Мищук отметил, что пока нет данных о месте и времени прощания с его родственником.

Напомним, братья Мищук участвовали в проекте "Песни нашего века". Музыканты писали авторские композиции вместе с Сергеем Никитиным, Виктором Берковским и Георгием Васильевым.