Умер поэт-песенник Витке, написавший хиты для Киркорова, Агутина, Варум и Вайкуле

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12 августа 2022, 15:54 Источник: ТАСС

Герман Витке, личная страница поэта в соцсети ВКонтакте

Утром в пятницу, 12 августа, из жизни ушел поэт-песенник Герман Витке, который написал хиты для Филиппа Киркорова, Леонида Агутина, Анжелики Варум, Льва Лещенко, Лаймы Вайкуле и других артистов.

Информацию о кончине Германа Витке предоставила его бывшая супруга, певица Ирина Дюкова. Причиной смерти деятеля культуры стали проблемы с сердцем. Данные о месте и времени прощания с поэтом-песенником будут предоставлены позже, однако, вероятно, траурная церемония состоится в понедельник или вторник.

Герман Витке написал песни "Ля-ля-фа", "Все в твоих руках", "Делай как я" и многие другие.