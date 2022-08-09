Московский международный кинофестиваль 44: кино без границ

Аргументы Недели → Культура 13+

9 августа 2022, 19:21 Александр Воздвиженский

Сегодня прошла первая официальная пресс-конференция 44 Московского Международного кинофестиваля. Впервые это событие состоялось в информационном агентстве ТАСС. Представителями кинофестиваля стали: председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев, киновед Евгения Тирдатова, кинокритик Егор Москвитин, кинокритик и киновед Сергей Лаврентьев, а также член отборочной комиссии конкурса короткого метра ММКФ Надежда Королева и куратор программы "Свободная мысль" и конкурса документального кино ММКФ Григорий Либергал.

Фестиваль должен был пройти ещё весной, но международные партнёры и друзья ММКФ просили перенести сроки проведения мероприятия. В связи с этим кинофестиваль пройдёт с 26 августа по 2 сентября. Организаторы обещали насыщенную палитру конкурсных и внеконкурсных программ, объединивших более 235 картин из 65 стран мира. Кинофестиваль представит фильмы как из традиционных точек мира, таких как США, Германия, Франция, Бразилия, Китай, так и из сравнительно новых для киноманов, где кинематография бурно развивается. Например, из Нигерии.

Фильмом открытия станет российская историческая драма «Сердце Пармы» Антона Мегердичева.

Картина, взявшая приз за лучшую режиссуру на Канском кинофестивале, «Решение уйти» южнокорейского режиссёра Пак Чхан-ука закроет фестиваль.

На пресс-конференции Иван Кудрявцев коротко представил девять фильмов основного конкурса:

«Надежда» Умита Керекена (Турция),

«Огород» Ларисы Садиловой (Россия),

«Усекновение» Синиши Цветича (Сербия),

«Верблюжья дуга» Виталия Суслина (Россия),

«Молодость» Дмитрия Давыдова (Россия),

«Глас вопиющего в пустыне» Киприана Меги (Румыния),

«Мария. Ангел океана» Аруны Джаяварданы (Шри Ланка),

«Путешествия Масторны» Чань Мин Чжи Ляо (Китай),

«Ульи» Луиса Басурто (Перу).

Председателем жюри основного конкурса стал актер Евгений Миронов.

В конкурсе документального кино будет участвовать 10 картин.

Вне конкурса зрители смогут наслаждаться фильмами в рамках таких программ, как: «Свободная мысль», «Открытие Америки», «Тигры и драконы», «Фестивальный коктейль», «Блокбастеры народов мира», «Вокруг света за 8 дней», «Персидские мотивы», «Русский след», «К 50-летию факультета кино и телевидения тель-авивского университета», «Песнь индийских дорог Бельмондо и новая волна», «К юбилею Андрея Кончаловского», «Мультвселенная» и другие.