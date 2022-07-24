Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко празднует юбилей

Актриса, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко в воскресенье, 24 июля, празднует юбилей. Сегодня знаменитость с днем рождения поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Ирине Мирошниченко в воскресенье исполнилось восемьдесят лет.
Владимир Путин в поздравительной телеграмме отметил, что актриса посвятила свою жизнь творчеству, сыграла множество замечательных ролей в театре и кино, которые принесли ей высокое признание. Глава государства заявил, что и сегодня Ирина Мирошниченко занята любимым делом и продолжает дарить публике глубокие эмоции.
Путин пожелал артистке здоровья и неиссякаемого вдохновения.