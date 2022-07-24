Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко празднует юбилей

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24 июля 2022, 12:16 Источник: Кремль

Ирина Мирошниченко, Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актриса, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко в воскресенье, 24 июля, празднует юбилей. Сегодня знаменитость с днем рождения поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Ирине Мирошниченко в воскресенье исполнилось восемьдесят лет.

Владимир Путин в поздравительной телеграмме отметил, что актриса посвятила свою жизнь творчеству, сыграла множество замечательных ролей в театре и кино, которые принесли ей высокое признание. Глава государства заявил, что и сегодня Ирина Мирошниченко занята любимым делом и продолжает дарить публике глубокие эмоции.

Путин пожелал артистке здоровья и неиссякаемого вдохновения.