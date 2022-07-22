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Пресс-секретарь «Современника» Абрамова не смогла пояснить, каково будущее Орбакайте в театре

, 11:09 Источник: teleprogramma.pro

Пресс-секретарь «Современника» Абрамова не смогла пояснить, каково будущее Орбакайте в театре
Кристина Орбакайте, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь "Современника" Екатерина Абрамова не смогла внятно пояснять представителям средств массовой информации в пятницу, 22 июля, каково будущее актрисы Кристины Орбакайте в театре.

Ранее Кристина Орбакайте публично простилась со зрителями "Современника", отметив, что провела в театре прекрасные четыре года.

Екатерина Абрамова в беседе с порталом teleprogramma.pro сегодня отметила, что не располагает информацией о будущем актрисы в "Современнике", а также подчеркнула, что вышеуказанное обращение является личным заявлением Кристины Орбакайте.

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