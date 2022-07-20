С чего начать изучать мировую художественную культуру?

Аргументы Недели → Культура 13+

20 июля 2022, 14:15 Валерия Масатян

Художественная часть является важным подразделом культурологии, ведь культура это совокупность знаний, результатов деятельности общества, будь то его творческая или умственная часть и прочего связанного с занятием человека, а искусство это отображение внутреннего или внешнего состояния мира с помощью художественных образов, поэтому культура не может существовать без такого важного пласта как искусства. Все мы так или иначе соприкасаемся с ней в жизни, но с чего начать изучение чтобы тайные смыслы стали понятны?

К счастью, мы живем в то время, когда любую информацию можно найти, не выходя из дома. Отличным стартом для знакомства с искусством является сайт Arzamas: множество подкастов, видео, статей в которых простым языком объясняют темы люди, профессионально разбирающиеся в этом вопросе. Здесь затрагивают разные области искусства, что позволяет понять в каком направлении в дальнейшем вам было бы интересно углубленно изучать материал.

Для тех, кто определился в области, которая им больше всего нравится, предлагаю ряд узконаправленных сайтов:

Wmuseum.

Здесь акцент ставится на ознакомлении с разными музеями мира: исторической справкой по каждому из них, основной информацией относительно экспозиций, представленных в них и правил посещения.

Belcanto.

Если вам нравится классическая музыка, балет и опера и вам хотелось бы лучше в них разбираться, то этот сайт точно для вас. Здесь вы можете узнать все о новинках театра, прочесть интервью с известными личностями в этих областях, узнать историю создания того или иного произведения и многое другое.

Полка.

На этом сайте вы подробно познакомитесь с важнейшими произведениями русской литературы. Здесь вы можете узнать какие книги повлияли на строения языка, оставили след в истории и повлияли на жизни людей.