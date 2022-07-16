Актер Анатолий Белый уволился из театра и уехал из России

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16 июля 2022, 14:51 Источник: СтарХит

Анатолий Белый, фото: vk.com/anatoliybeliy

Актер театра и кино Анатолий Белый подтвердил, что он покинул Россию. Белый не афишировал свой отъезд. Оказывается, 49-летний актер отыграл последний спектакль в МХТ имени Чехова 29 июня, написал заявление и покинул страну.

Перед отъездом он запирался в гримерке в театре, не общался с коллегами.

После того, как вопросы возникли у его поклонников, Анатолий Белый дал ответ в личном аккаунте. "СтарХит" цитирует слова актера: "Да, я уехал. Да, ушел из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, скрипя зубами и стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр, и вырвал его из себя с кровью". Белый поделился, что тяжело переживает события, происходящие в мире, он потерял друзей, с которыми разошелся в оценках событий, поэтому решил покинуть страну.

Анатолий, скорее всего, уехал из страны с супругой и детьми Максимом, Викторией и дочерью Инессы от первого брака Екатериной. Куда - пока неизвестно.

Анатолий Белый - один из самых востребованных актеров. Он не только играл главные роли на сцене МХТ но и много снимался в кино и сериалах.

Анатолий Белый - уроженец поселка Брацлав в Немировском районе Винницкой области Украины.