Владимир Путин присвоил Григорию Лепсу звание народного артиста за большие заслуги в развитии эстрадного искусства

Президент России Владимир Путин присвоил певцу Григорию Лепсверидзе (Григорию Лепсу) звание народного артиста РФ. Глава государства подписал соответствующий указ, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В указе говорится: "За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Лепсверидзе Григорию Викторовичу – артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства".
16 июля артист отметит юбилей. Лепсу исполнится 60 лет.