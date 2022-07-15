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Владимир Путин присвоил Григорию Лепсу звание народного артиста за большие заслуги в развитии эстрадного искусства

, 16:19

Владимир Путин присвоил Григорию Лепсу звание народного артиста за большие заслуги в развитии эстрадного искусства
Григорий Лепс, фото: vk.com/official_leps

Президент России Владимир Путин присвоил певцу Григорию Лепсверидзе (Григорию Лепсу) звание народного артиста РФ. Глава государства подписал соответствующий указ, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе говорится: "За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Лепсверидзе Григорию Викторовичу – артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства".

16 июля артист отметит юбилей. Лепсу исполнится 60 лет.

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