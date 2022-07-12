С днём рождения, Александр Домогаров!

Аргументы Недели → Культура 13+

12 июля 2022, 21:07 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

Фото: kp.ru

Сегодня Александру Домогарову исполнилось 59 лет. «Аргументы недели» поздравляют актера. Мы решили вспомнить его знаковые роли. С 15 июля в онлайн-кинотеатре KION выходит сериал «Капкан на судью» с Александром Домогаровым.

«Капкан на судью» (2022). Да, сериал только выходит, но роль Домогарова ст. в нем крайне неординарная! Судья Нестеров в исполнении актера — принципиальный работник судебной системы РФ. За годы работы и судебных разбирательств он никогда не брал взятки, а всегда слушал зов совести и руководствовался интуицией и доказательной базой. Но однажды, во время празднования 55-летнего юбилея, пропадает дочь Нестерова. В попытках разобраться, кому это выгодно, вскрываются тайны судьи, о которых он предпочел забыть.

«Зорге» (2017). В сериале Сергея Гинзбурга актер исполнил главную роль — известного советского шпиона Рихарда Зорге. Действие происходит в Японии, где легенда советской разведки устраивается работать журналистом при посольстве Германии в Японии. Герой становится резидентом разведки с псевдонимом Рамзай и получает доступ к секретной информации дипломатического ведомства.

«Волкодав из рода Серых Псов» (2006). Удивительным образом Домогаров ст. воплотил в фильме Николая Лебедева образ одного из самых жестоких врагов главного героя. Его Людоед появляется в кадре и за весь фильм не произносит ни единой реплики. Более того, антагонист еще и появляется сначала в маске, так что сразу различить, что за актер играет, зрители не смогут. Однако именно «Волкодав» стал важным фильмов в карьере Домогарова ст., добавив актеру новую, более молодую аудиторию.

«Марш Турецкого» (2000 – 2007). Одна из самых известных ролей Домогарова ст. — Александр Турецкий, следователь Генеральной прокураторы РФ, который в каждом эпизоде выводит преступников на чистую воду, в каких бы сложных махинациях и преступлениях они не были замешаны. Это классический петербургский сериал о честных и принципиальных ментах, что не бояться переработок, а всегда стоят на защите спокойствия и гармонии жителей северной столицы.

«Огнем и мечом» (1999). Историческая драма о восстании Богдана Хмельницкого принесла Домогарову ст. мировую известность. Режиссер Ежи Гофман заприметил актера на сцене театра и пригласил его в одну из самых дорогих лент в истории польского кино. Александр исполнил роль запорожского казачьего полковника Богуна — исторической личности, которая сыграла заметную роль в восстании казаков. Образ Богуна, конечно, оказался далек от действительности, но полюбился и польским, и российским зрителям.

«Королева Марго» (1996 – 1997). В историческом сериале «Королева Марго» Домогарову ст. досталась роль реального персонажа — его граф Луи Де Клермон де Бюсси д’Амбруаз был французским дворянином, который прославился многочисленными дуэлями и романтическими приключениями. Вот и по сюжету актеру пришлось влиться в непростую историю любви, завязанную на отношениях с прелестной Дианой де Меридор. Уже в середине 90-х стало ясно, что Домогаров один из главных секс-символов российского кино.

«Гардемарины III» (1992). Неподражаемый Павел Горин в исполнении Домогарова ст. — роль, благодаря которой об актерском масштабе этого артиста узнала вся страна. Именно к нему в Венецию приезжает персонаж Михаила Мамаева (Никита Оленев), когда тому поручают передать Елизавете-Христине специальную посылку. Любимые зрителями герои — гардемарины — в третьей главе историческо-приключенческой франшизы продолжают служить Родине в уже новом качестве.