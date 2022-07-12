Нетребко попросила своих поклонников верить, что она «не предатель Родины»

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12 июля 2022, 09:43 Источник: teleprogramma.pro

Анна Нетребко, Фото: Nicole Kubelka/globallook.com

Звезда оперной сцены Анна Нетребко призвала российских поклонников не считать ее предательницей Родины и попыталась оправдаться за то, что назвала подписчиков своих соцсетей «долбоящерами».

Накануне певица разместила в своих соцсетях ролик, в котором дала это оскорбительное прозвище своим подписчикам, однако уже на следующий день разместила пост с пояснениями.

«Слово «долбоящеры» предназначалось не для подписчиков, а, как вы сами понимаете, для некоторых представителей прессы, которые очень активно ежедневно обсуждают мою жизнь громкими заголовками», - написала Нетребко.

Она попросила своих поклонников верить ей.

«Вы должны мне верить, если вы действительно хорошо ко мне относитесь, вы должны мне верить, что я не предатель Родины», — заявила певица.

Ранее с Нетребко расторгли контракты сразу несколько зарубежных театров из-за ее «неясной» позиции по Украине. После этого она заявила о своем осуждении спецоперации. Однако выступления оперной дивы в Европе и США продолжают отменять.