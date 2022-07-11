Газета «Известия» сообщает, что телеведущий Николай Дроздов потерял сознание на съемках

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11 июля 2022, 18:40 Источник: Известия

Николай Дроздов, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Знаменитый телеведущий, доктор биологических наук Николай Дроздов потерял сознание во время съемок подкаста в Москве. Соответствующую информацию предоставили в понедельник, 11 июля, "Известия".

Согласно последним данным журналистов, Николай Дроздов потерял сознание недалеко от телецентра Останкино. В настоящий момент его осматривают прибывшие на место врачи скорой помощи. Сообщается, что телеведущий уже пришел в себя. Дополнительной информации о случившемся не поступало.

Напомним, Николаю Дроздову, который с 1977 по 2018 год вел программу "В мире животных", 20 июня исполнилось 85 лет.