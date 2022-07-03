Балетное лето - без антракта

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3 июля 2022, 14:32 Олег Сердобольский

Андриан Фадеев, фото предоставлено Театром балета им. Л. Якобсона.

Хореографическая классика разных эпох вошла в программу "Золотая коллекция. Без антракта", которая открывается 5 июля в Александринском театре. Его сцена на две недели отдана большому летнему проекту Академического театра балета имени Леонида Якобсона.

Фото предоставлено театром балета им. Л. Якобсона.

Афишу "коллекции" составили балетные шедевры "Спящая красавица" в редакции французского хореографа Жана-Гийома Бара, "Лебединое озеро" Мариуса Петипа и Льва Иванова и "Дон Кихот" в авторской версии Йохана Кобборга, носителя двух хореографических школ - датской и английской. Программа "Вне времени. Хореографические шедевры Леонида Якобсона" будет показана 7 июля в честь 90-летия выдающейся балерины ХХ века Аллы Осипенко. А 11 июля Театр Якобсона примет участие в благотворительной программе "Иван Васильев. С любовью…", гала-концерте звезд​ Москвы и Петербурга. Сбор от концерта будет направлен в Российский фонд помощи тяжелобольным детям (Русфонд).

Программу "Золотая коллекция. Без антракта" комментирует художественный руководитель театра, заслуженный артист России Андриан Фадеев, в прошлом один из ведущих солистов балета Мариинского театра.

- Андриан, эта фраза - "Без антракта" относится не только к программе, но и лично к вам, потому что в таком же режиме прошло десятилетие вашего руководства театром балета имени Якобсона. Что из задуманного вам удалось осуществить?

- Начну с того, что я работаю в команде, и достижения, которые есть у театра, это, безусловно, результат усилий всего нашего коллектива. Мне нравится, как труппа сейчас работает. Конечно, это процесс непрерывный, каждодневный. Коллектив за эти годы стал очень родным для меня, а родные - они самые лучшие. Начинать было сложно, но сложности меня только стимулировали. Причем, это действительно жизнь без антракта. Я даже в отпуске каждый день на час, на два сажусь, занимаюсь текущими делами. Удалось сформировать молодую, работоспособную труппу, привлечь к сотрудничеству зарубежных хореографов, что было очень полезно для нашего роста. И, самое важное, молодые танцовщики открыли для себя хореографический мир Якобсона.

- В тассовском досье сохранилась моя информация за 7 июня 1970 года, когда дебютировал коллектив "Хореографические миниатюры". И там есть такие слова: "Мы намерены, как в фокусе, собрать элементы каждого из признанных в мировой хореографии направлений, творчески их интерпретировав и объединив единым почерком", - сказал балетмейстер корреспонденту ТАСС. Насколько это созвучно тому, чем сегодня живёт коллектив?

- Думаю, созвучно в том, что мы считаем своим святым долгом сохранить лучшее из наследия Леонида Вениаминовича. Такую программу вы не увидите нигде, ни на одной сцене мира. Это отечественный эксклюзив, заботливо хранимый именно в Петербурге. Наше достояние, которое мы бережем, восстанавливаем, и к которому относимся с большим пиететом. Я всегда придерживаюсь совета вдовы Якобсона - Ирины Давыдовны: надо выносить на сцену только то, что исполнительски соответствует уровню ​ хореографии.

- Мне дважды довелось посмотреть вашу новую программу "Вне времени", которая оставляет сильное впечатление. Сколько же трудов положили молодые, чтобы так глубоко войти в балетный мир Якобсона?

- Им очень повезло знакомиться с этим репертуаром под руководством тех, кто более полувека назад получал уроки мастерства из рук самого Якобсона. И они безоглядно делятся с молодыми своим бесценным опытом. Великое счастье, что сегодня с нами якобсоновцы: ​ Вера Соловьева, Валентина Климова, Татьяна Квасова, Николай Левицкий, Валерий Сергеев. А что будет дальше, зависит, конечно, от наших замечательных артистов, которые в будущем передадут накопленный опыт следующему поколению. Таков закон балетной преемственности - из рук в руки, из ног в ноги. Именно так живет наше искусство.

- Какие сложности приходится преодолевать артисту, осваивая хореографию Якобсона?

- Нужно прежде всего сказать о колоссальном труде педагогов, которые работают с артистами. Это​ хореография, требующая особой пластики, особого подхода к каждому движению, поиска точного внутреннего текста. Ведь у Якобсона все произведения наполнены мыслью и чувством. Кроме того, нужно полностью перенастроить свое тело, отказаться от привычных выворотных позиций ног, максимально освободить верх. В театре танцуют опытные мастера, но есть и совсем молодые артисты, которых только начинают знакомиться с творчеством Леонида Вениаминовича. Это огромная и очень трудная работа. Миниатюра вообще сложный жанр. Это крохотный балет, где за три-пять минут надо рассказать историю. И ставились эти шедевры на лучших танцовщиков страны, каждое имя - легенда.​

- Собирается ли Алла Евгеньевна Осипенко на вечер в честь своего юбилея?

- Мы были очень рады, что она приняла участие в пресс-конференции, посвященной нашему летнему проекту. Ведь Алла Евгеньевна несколько лет работала в "Хореографических миниатюрах", расставшись с труппой Кировского театра. Кстати, еще до рождения своего коллектива Якобсон поставил для Осипенко миниатюру "Поцелуй" из цикла "Роден", а потом - "Минотавра и нимфу", где ее партнером был Джон Марковский. Лучшие ​ хореографы ХХ века стремились поработать с этой удивительной балериной. Она блистала в балетах Григоровича, Эйфмана, Бельского, Чабукиани, Алексидзе. И наш спектакль в честь юбилея Аллы Евгеньевны - это признание ей в любви.

- При вас в труппе появились зарубежные артисты, которые хорошо себя показали и влились в коллектив. Когда начались известные события на Украине, они уехали?

- Не все. Некоторые покинули нас. Я знаю, что коллеги из других театров оставили таким артистам возможность "открытых дверей", на будущее. Мы не стали этого делать. Уехали и уехали. Коллектив живет дальше, находит новых исполнителей, кто-то уходит на пенсию. Труппа постоянно обновляется, для балетной компании это нормально. Мы работаем с теми, кто стремится работать в нашей команде и ценит наш коллектив. Из выпуска Академии Русского Балета 2022 года такой выбор сделали пятеро молодых танцовщиков.​ В нашем коллективе очень дружная творческая обстановка.​ Я уверен, что новичкам работать будет интересно и психологически комфортно.

- Появится ли в вашем репертуаре давно заявленный "Онегин" Джона Кренко?

- Мы начали работу над этим балетом, но репетиции прервались по известной причине. Надеюсь, проект не закрыт, а временно приостановлен.

«Вне времени. Хореографические шедевры Леонида Якобсона».

- Нет ли у вас в планах сотрудничества с российскими хореографами?

- Есть договоренность о постановке на русскую тему с Вячеславом Самодуровым. Хотим посвятить эту работу 90-летию композитора Родиона Константиновича Щедрина.

- Впереди у вас - гастроли на исторической сцене Большого театра. Как вы восприняли это приглашение?

- Такой сюрприз - приглашение в Большой - ожидал театр пять лет назад, когда мы показывали в Москве на фестивале "Золотая маска" спектакль ​ "Дон Кихот". Конечно, мы обрадовались. Ведь за более чем полувековую историю театра это будет наш первый выход на главную сцену страны. Ответственность огромная! Я сам неоднократно танцевал на этой сцене и знаю, как это непросто. Но в то же время это огромный импульс для роста артистов, и это, безусловно, очень нужно для них. А еще мне особенно приятно, что миниатюры Леонида Якобсона впервые будут показаны в Большом театре. Уверен, для многих москвичей это будет настоящим открытием еще одной грани нашей отечественной классики.

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона под руководством заслуженного артиста России Андриана Фадеева — уникальный художественный коллектив. Театр гордится своей 50-летней историей и с честью носит имя выдающегося русского хореографа XX века. Сегодня Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона в числе сильнейших балетных компаний страны, он является лауреатом Высшей театральной премии Санкт- Петербурга «Золотой софит», Российской национальной театральной премии «Золотая маска» и престижной европейской балетной Премии Тальони.