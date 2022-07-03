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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Культура 13+

Балетное лето - без антракта

, 14:32

Балетное лето - без антракта
Андриан Фадеев, фото предоставлено Театром балета им. Л. Якобсона.

Хореографическая классика разных эпох вошла в программу "Золотая коллекция. Без антракта", которая открывается 5 июля в Александринском театре. Его сцена на две недели отдана большому летнему проекту Академического театра балета имени Леонида Якобсона.

Балетное лето - без антракта

Фото предоставлено театром балета им. Л. Якобсона.

Афишу "коллекции" составили балетные шедевры "Спящая красавица" в редакции французского хореографа Жана-Гийома Бара, "Лебединое озеро" Мариуса Петипа и Льва Иванова и "Дон Кихот" в авторской версии Йохана Кобборга, носителя двух хореографических школ - датской и английской. Программа "Вне времени. Хореографические шедевры Леонида Якобсона" будет показана 7 июля в честь 90-летия выдающейся балерины ХХ века Аллы Осипенко. А 11 июля Театр Якобсона примет участие в благотворительной программе "Иван Васильев. С любовью…", гала-концерте звезд​ Москвы и Петербурга. Сбор от концерта будет направлен в Российский фонд помощи тяжелобольным детям (Русфонд).

Программу "Золотая коллекция. Без антракта" комментирует художественный руководитель театра, заслуженный артист России Андриан Фадеев, в прошлом один из ведущих солистов балета Мариинского театра.

- Андриан, эта фраза - "Без антракта" относится не только к программе, но и лично к вам, потому что в таком же режиме прошло десятилетие вашего руководства театром балета имени Якобсона. Что из задуманного вам удалось осуществить?

- Начну с того, что я работаю в команде, и достижения, которые есть у театра, это, безусловно, результат усилий всего нашего коллектива. Мне нравится, как труппа сейчас работает. Конечно, это процесс непрерывный, каждодневный. Коллектив за эти годы стал очень родным для меня, а родные - они самые лучшие. Начинать было сложно, но сложности меня только стимулировали. Причем, это действительно жизнь без антракта. Я даже в отпуске каждый день на час, на два сажусь, занимаюсь текущими делами. Удалось сформировать молодую, работоспособную труппу, привлечь к сотрудничеству зарубежных хореографов, что было очень полезно для нашего роста. И, самое важное, молодые танцовщики открыли для себя хореографический мир Якобсона.

- В тассовском досье сохранилась моя информация за 7 июня 1970 года, когда дебютировал коллектив "Хореографические миниатюры". И там есть такие слова: "Мы намерены, как в фокусе, собрать элементы каждого из признанных в мировой хореографии направлений, творчески их интерпретировав  и объединив единым почерком", - сказал балетмейстер корреспонденту ТАСС. Насколько это созвучно тому, чем сегодня живёт коллектив?

- Думаю, созвучно в том, что мы считаем своим святым долгом сохранить лучшее из наследия Леонида Вениаминовича. Такую программу вы не увидите нигде, ни на одной сцене мира. Это отечественный эксклюзив, заботливо хранимый именно в Петербурге. Наше достояние, которое мы бережем, восстанавливаем, и к которому относимся с большим пиететом. Я всегда придерживаюсь совета вдовы Якобсона - Ирины Давыдовны: надо выносить на сцену только то, что исполнительски соответствует уровню ​ хореографии.

- Мне дважды довелось посмотреть вашу новую программу "Вне времени", которая оставляет сильное впечатление. Сколько же трудов положили молодые, чтобы так глубоко войти в балетный мир Якобсона?

- Им очень повезло знакомиться с этим репертуаром под руководством тех, кто более полувека назад получал уроки мастерства из рук самого Якобсона. И они безоглядно делятся с молодыми своим бесценным опытом. Великое счастье, что сегодня с нами якобсоновцы: ​ Вера Соловьева, Валентина Климова, Татьяна Квасова, Николай Левицкий, Валерий Сергеев. А что будет дальше, зависит, конечно, от наших замечательных артистов, которые в будущем передадут накопленный опыт следующему поколению. Таков закон балетной преемственности - из рук в руки, из ног в ноги. Именно так живет наше искусство.

- Какие сложности приходится преодолевать артисту, осваивая хореографию Якобсона?

- Нужно прежде всего сказать о колоссальном труде педагогов, которые работают с артистами. Это​ хореография, требующая особой пластики, особого подхода к каждому движению, поиска точного внутреннего текста. Ведь у Якобсона все произведения наполнены мыслью и чувством. Кроме того, нужно полностью перенастроить свое тело, отказаться от привычных выворотных позиций ног, максимально освободить верх. В театре танцуют опытные мастера, но есть и совсем молодые артисты, которых только начинают знакомиться с творчеством Леонида Вениаминовича. Это огромная и очень трудная работа. Миниатюра вообще сложный жанр. Это крохотный балет, где за три-пять минут надо рассказать историю. И ставились эти шедевры на лучших танцовщиков страны, каждое имя - легенда.​

- Собирается ли Алла Евгеньевна Осипенко на вечер в честь своего юбилея?

- Мы были очень рады, что она приняла участие в пресс-конференции, посвященной нашему летнему проекту. Ведь Алла Евгеньевна несколько лет работала в "Хореографических миниатюрах", расставшись с труппой Кировского театра. Кстати, еще до рождения своего коллектива Якобсон поставил для Осипенко миниатюру "Поцелуй" из цикла "Роден", а потом - "Минотавра и нимфу", где ее партнером был Джон Марковский. Лучшие ​ хореографы ХХ века стремились поработать с этой удивительной балериной. Она блистала в балетах Григоровича, Эйфмана, Бельского, Чабукиани, Алексидзе. И наш спектакль в честь юбилея Аллы Евгеньевны - это признание ей в любви.

- При вас в труппе появились зарубежные артисты, которые хорошо себя показали и влились в коллектив. Когда начались известные события на Украине, они уехали?

- Не все. Некоторые покинули нас. Я знаю, что коллеги из других театров оставили таким артистам возможность "открытых дверей", на будущее. Мы не стали этого делать. Уехали и уехали. Коллектив живет дальше, находит новых исполнителей, кто-то уходит на пенсию. Труппа постоянно обновляется, для балетной компании это нормально. Мы работаем с теми, кто стремится работать в нашей команде и ценит наш коллектив. Из выпуска Академии Русского Балета 2022 года такой выбор сделали пятеро молодых танцовщиков.​ В нашем коллективе очень дружная творческая обстановка.​ Я уверен, что новичкам работать будет интересно и психологически комфортно.

- Появится ли в вашем репертуаре давно заявленный "Онегин" Джона Кренко?

- Мы начали работу над этим балетом, но репетиции прервались по известной причине. Надеюсь, проект не закрыт, а временно приостановлен.

Балетное лето - без антракта

 «Вне времени.  Хореографические шедевры Леонида Якобсона».

- Нет ли у вас в планах сотрудничества с российскими хореографами?

- Есть договоренность о постановке на русскую тему с Вячеславом Самодуровым. Хотим посвятить эту работу 90-летию композитора Родиона Константиновича Щедрина.

- Впереди у вас - гастроли на исторической сцене Большого театра. Как вы восприняли это приглашение?

- Такой сюрприз - приглашение в Большой - ожидал театр пять лет назад, когда мы показывали в Москве на фестивале "Золотая маска" спектакль ​ "Дон Кихот". Конечно, мы обрадовались. Ведь за более чем полувековую историю театра это будет наш первый выход на главную сцену страны. Ответственность огромная! Я сам неоднократно танцевал на этой сцене и знаю, как это непросто. Но в то же время это огромный импульс для роста артистов, и это, безусловно, очень нужно для них. А еще мне особенно приятно, что миниатюры Леонида Якобсона впервые будут показаны в Большом театре. Уверен, для многих москвичей это будет настоящим открытием еще одной грани нашей отечественной классики.   

 Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона под руководством заслуженного артиста России Андриана Фадеева — уникальный художественный коллектив. Театр гордится своей 50-летней историей и с честью носит имя выдающегося русского хореографа XX века. Сегодня Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона в числе сильнейших балетных компаний страны, он является лауреатом Высшей театральной премии Санкт- Петербурга «Золотой софит», Российской национальной театральной премии «Золотая маска» и престижной европейской балетной Премии Тальони.

Алла Осипенко, Джон Марковский, архивные фото
Алла Осипенко, Джон Марковский, архивные фото

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