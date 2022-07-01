Актер Михаил Башкатов заявил, что юмор помогает ему в семейной жизни

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1 июля 2022, 11:47 Источник: teleprogramma.pro

Михаил Башкатов, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актер, звезда сериала "Даешь молодежь" Михаил Башкатов в рамках беседы с представителями средств массовой информации в пятницу, 1 июля, заявил, что чувство юмора помогает ему в семейной жизни.

По мнению Михаила Башкатова, в бытовых вопросах юмор необходим, поскольку без него все становится чересчур серьезным и даже драматичным.

Актер в беседе с порталом teleprogramma.pro выразил мнение, что чувство юмора – это приобретенное качество, хотя отметил, что некоторые люди родились с определенным взглядом на жизнь, позволяющим им относиться к жизни более позитивно. Башкатов полагает, что воспитать в себе чувство юмора можно.