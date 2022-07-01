Певец Данко сообщил, что его дочь Агата находится в «абсолютно вегетативном состоянии» и улучшений не предвидится

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1 июля 2022, 10:37 Источник: teleprogramma.pro

Данко, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Знаменитый российский артист Данко в рамках разговора с журналистами в пятницу, 1 июля, рассказал, поддерживает ли он отношения с детьми, а также коснулся темы инвалидности своей дочери Агаты.

Отвечая на вопрос журналистов, общается ли он с дочками, Данко заявил, что об этом должны рассказать они сами, поскольку "он не знает". По словам артиста, его дочь Софья уже красит ногти и "тусуется" с подружками. Говоря о дочери Агате, певец подчеркнул, что "там все печально". Данко напомнил, что у нее тяжелейшая форма ДЦП, вследствие чего она не обладает возможностью общения и движения.

Артист в беседе с teleprogramma.pro уточнил, что Агата живет в абсолютно вегетативном состоянии, однако подчеркнул, что у каждого своя форма жизни.