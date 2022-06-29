Общий враг сближает идеологических противников на какое-то время

Аргументы Недели → Культура 13+

29 июня 2022, 13:10

Питерский «Пилот» во главе с Ильёй Чёртом – одна из главных групп второй волны русского рока, волны девяностых. Недавно Илья оказался на слуху даже у тех, кто не знаком с его песнями: речь идёт о выступлении «Пилота» на концертном марафоне «Za Россию» в поддержку спецоперации, результатом чего стал скандал – группу громко покинули двое музыкантов.



– Это моя позиция. Россия воюет с нацизмом. Не с украинцами, а с нацизмом. У меня там куча родни и друзей – в Мариуполе, в Киеве, в Одессе. Я люблю Украину и украинцев. Прекрасная самобытная культура, прекрасные музыканты. Украинскую кухню вообще считаю лучшей в мире (объездил полмира и знаю, о чём говорю). Разумеется, я не за войну, а против неё – и именно поэтому я против нацизма. Мои близкие в Мариуполе подтвердили всё то, что говорят мне наши бойцы (я на связи с некоторыми из тех, кто на передовой). Всю информацию получаю только из первых уст – больше четверти века не смотрю телевизор, не слушаю радио и не читаю газет, - рассказал Илья Чёрт в интервью АН.



Фронтмен считает, что обнажив свою позицию, он не потерял аудиторию, а приобрёл - на одного ушедшего -десять пришедших.



На заре группы «Пилот» Юрий Шевчук поспособствовал её популярности, а ещё снялся в прошлогоднем клипе. – То, что Юра выступил против спецоперации, ни на йоту не изменило моего прекрасного отношения к нему. Точно так же я не перестал слушать группу «Машина времени», которая мне жутко нравится. Считаю, человек имеет право на свою точку зрения. Я, противник демократии, в действительности больший демократ, чем те митингующие, которые орут про демократию на площадях. И вообще – так ли важно, кто какого мнения?



Другой знаменитый россиянин - писатель Захар Прилепин, один из идеологов спецоперации. Несколько лет назад он пробовался в рэпе и записал вместе с Ричем и Хаски песню «Пора валить». Рефрен такой: «Пора валить тех, кто говорит «пора валить»!» Иными словами – пора расправиться с теми, кто говорит о необходимости отъезда из России. Чёрт охарактеризовал эту песню как античеловеческую. Этот клип был показан в эфире федерального телеканала. Ему показалось странным, что наше телевидение транслирует призыв к убийствам. Абсолютно экстремистский материал, неприкрытая реклама фашизма. Но такое происходит всю жизнь – сплошь и рядом. Люди, с которыми ты был в разногласиях, вдруг оказываются на одной стороне с тобой, потому что у вас появляется общий враг, который вас сближает на какое-то время.



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