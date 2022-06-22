Кинорежиссера Александра Сокурова не выпустили из России в Финляндию и Италию

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22 июня 2022, 20:58 Источник: fontanka.ru

режиссер Александр Сокуров, фото: Jury Kevin, globallookpress.com

Кинорежиссера Александра Сокурова не выпустили из России в Италию, куда он планировал прилететь через Финляндию. О ситуации на российско-финской границе Александр Сокуров рассказал в письме, направленном в президентский совет по правам человека. В среду, 22 июня, выдержки процитировала журналист Ксения Ларина.

Режиссер планировал в Милане выступить на конференции. В Милан у него был рейс из Хельсинки. До финской столицы Сокуров ехал на автомобиле.

На пограничном пункте режиссер простоял несколько часов, пока сотрудники разбирались с его паспортом. После разбирательств Сокурову объяснили, что пропустить не могут из-за распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина, - сообщает издание Фонтанка.ру.

По признанию 71-летнего режиссера, он простоял на асфальте перрона этой странной погранзаставы много часов, но никакого ответа не получил. Когда "товарищ начальник смены в фуражке опять пытался исчезнуть", он "был вынужден уже просто крикнуть ему вослед: немедленно верните меня в Россию". "Потому что у меня стоять, опираясь на палочку, уже не было сил", — говорится в его обращении.

На сухопутной границе России и Финляндии до сих пор действует распоряжение по COVID-19, согласно которому выпустить из РФ могут только владельцев недвижимости в Финляндии, пациентов финских клиник, не исключено и выполнение важных трудовых функций.

По информации режиссера, его путь с итальянской и финской сторонами был согласован.