Актриса Анна Чиповская заявила, что не все в мире обязаны иметь детей

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16 июня 2022, 11:11 Источник: teleprogramma.pro

Анна Чиповская, Anatoly Lomohov/Russian Look

Знаменитая российская актриса, звезда сериала "Оттепель" Анна Чиповская сообщила, что счастлива, а также подчеркнула, что в данный момент своей жизни не хочет выходить замуж или заводить детей.

По мнению 35-летней Анны Чиповской, не все люди в мире обязаны иметь детей. Актриса отметила, что можно много дискутировать на тему того, что через десять или двадцать лет она будет говорить по-другому, однако она не хочет жить абстрактным будущим.

Чиповская уточнила, что не желает, чтобы для нее заранее была придумана "обязательная программа", передает портал teleprogramma.pro.