Фиддл-фаддл конца сезона в волгоградском театре

Аргументы Недели. Волгоград → Культура 13+

15 июня 2022, 13:39 Наталья СПЕКТОРОВА

В зависимости от того, как решат зрители, возможны четыре убийцы, а поэтому и четыре финала

Актеры волгоградского Нового Экспериментального Театра в известной только руководству последовательности упражняются в режиссуре. Раз, два, три, четыре, пять, дошла очередь до Виталия Мелешникова.

Не каждому нужно замахиваться на великое. Великие пьесы великих авторов НЭТ уже пробовал, а некоторые из них даже в этом году. Под конец сезона Виталий Мелешников решил поэкспериментировать - выбрал иронический детектив «Ножницы» и форму иммерсивного спектакля. Жанр этот не то, чтобы новый, но в последнее время на слуху. Означает вовлеченность зрителей в действие. Многие компьютерные игры на этом построены, некоторые сериалы, подразумевающие интерактивность. В общем, штучка была более-менее модной несколько лет назад, и вот докатилась до нас.

В «Ножницах», поставленных на малой сцене, сначала предлагается несложный сюжет: в салоне красоты собираются несколько человек - голубоватый хозяин, амбициозная парикмахерша, светская львица и торговец антиквариатом. Чтобы получить ответную реакцию, постановка адаптирована под волгоградские реалии. С местными топонимами, урбанонимами и аллюзиями. НЭТ уже так делал не раз. Реакцию это получает разную, но часто публика откликается радостно. Этажом выше парикмахерского салона, по сюжету, происходит убийство. А затем один из главных героев – полицейский начинает интерактивничать со зрителями. С помощью наводящих вопросов-ответов ищет и находит убийцу. И это не дворецкий. В зависимости от того, как решат зрители – за кого проголосуют, возможны четыре убийцы, а поэтому и четыре финала. Чтобы увидеть все, надо прийти на постановку минимум четыре раза, и убедить зал проголосовать по-разному.

Музыканты оркестров знают композицию под названием «Фиддл - фаддл» или «Пустячок». И её, кстати, очень любит публика. А солидные оркестры, нередко после того, как отыграют концерт серьёзной музыки, в конце на «бис» шпарят «Пустячок». Владимир Спиваков, например, это делает просто виртуозно. Так вот нэтовские «Ножницы» – это тоже своего рода «Фиддл - фаддл». Пьеса Пауля Портнера «Ножницы» хорошо подходит для курсовой работы студентов театрального учебного заведения. Как тренировочная разминка на кошечках. Другими словами, играть тут особо нечего.

Есть ли жизнь у спектакля в нашем городе? Будет он востребован публикой? Думаю, да. Особенно теми, кто любит квесты. Можно пойти всем школьным классом 16+(привет, «Пушкинская карта»!). Для корпоратива подойдет, посещения туристической группой, даже цехом завода (если такие ещё у нас остались). Можно просто компанией или одиночкой. В общем, спрос, прогнозирую, будет.

Что добавить ещё? На предпоказе для прессы и общественности, когда я смотрела этот спектакль, директор НЭТа Ангелина Шершень веселилась, как восьмиклассница. Актёр и худрук Волжского драмтеатра Игорь Мишин деликатно дожил только до антракта. А мне в этот летний вечерок спешить было просто некуда.