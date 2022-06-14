Актер Данила Якушев об институте брака: «все мои друзья развелись — зачем мне всё это надо?»

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14 июня 2022, 10:51 Источник: teleprogramma.pro

Актер Данила Якушев. Фото: Anatoly Lomokhov/globallook.com

Известный актер кино, звезда фильма «Горько!» и сериала «Молодежка» Данила Якушев накануне премьеры картины «Женщина в состоянии развода», в которой он снялся, рассказал, есть ли у него возлюбленная и как он относится к институту брака.

«Из мира кино у меня больше никаких возлюбленных не будет», - признался Якушев порталу teleprogramma.pro, уточнив, что имеет в виду именно актрис. Отношений с «девушкой-осветителем или художником по гриму, или по костюмам» он не исключает. Напомним, ранее у Якушева был роман со звездой сериала «Молодежка» Марией Пироговой.

Что же касается в целом института семьи и брака, актер не верит в его прочность.

«Да какой институт семьи?! Вот мне 36 лет, я ни разу не был женат. Все мои друзья развелись. Кому-то из них не дают видеть детей. У них уже вся голова седая от этих нервов. Зачем мне все это надо?» - высказался Якушев.

Он заметил, что среди своих ровесников не видит счастливых пар. «Но, может, все изменится к 40 годам», - пошутил актер.