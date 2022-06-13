Замглавы офиса Зеленского Тимошенко заявил, что Киев начал подготовку к проведению «Евровидения – 2023»

Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что Киев приступает к подготовке к финалу песенного конкурса "Евровидение", который должен пройти на Украине в следующем году.
По словам Кирилла Тимошенко, в работу над подготовкой к "Евровидению" с самого начала вовлечены Министерство обороны и Министерство внутренних дел Украины. Рассматриваются различные локации для проведения конкурса, чтобы обеспечить удобную логистику и безопасность.
В настоящий момент информации о том, какие именно площадки рассматривают организаторы, не поступало.