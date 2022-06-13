Замглавы офиса Зеленского Тимошенко заявил, что Киев начал подготовку к проведению «Евровидения – 2023»

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13 июня 2022, 18:00 Источник: РИА "Новости"

микрофон, Фотограф: Suvan Chowdhury: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/144429/

Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что Киев приступает к подготовке к финалу песенного конкурса "Евровидение", который должен пройти на Украине в следующем году.

По словам Кирилла Тимошенко, в работу над подготовкой к "Евровидению" с самого начала вовлечены Министерство обороны и Министерство внутренних дел Украины. Рассматриваются различные локации для проведения конкурса, чтобы обеспечить удобную логистику и безопасность.

В настоящий момент информации о том, какие именно площадки рассматривают организаторы, не поступало.