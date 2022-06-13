Зал Зарядье объявил свои планы на новый сезон

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13 июня 2022, 12:09 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

Открытие Пятого сезона Зала Зарядье запланировано на 4 сентября 2022 года. На сцене Большого зала выступит оркестр musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса. Программа концерта-открытия составлена из музыки Чайковского: прозвучит фантазия для оркестра «Франческа да Римини», Итальянское каприччио и Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Традиционно зал представит несколько новых авторских проектов. «После успеха нашего цикла #шостакович, мы решили продолжить развивать направление, когда в течение одного сезона разные оркестры исполняют симфонии одного композитора. На этот раз на сцене Зала Зарядье прозвучат девять и неоконченная Десятая симфония величайшего симфониста Густава Малера, которые исполнят лучшие столичные и региональные оркестры. Каждый концерт предваряет лекция о произведении, культурном контексте и времени, в которое оно было написано», – уточняет Генеральный директор Зала Зарядье Ольга Жукова.

К 150-летию Рахманинова Зал Зарядье подготовил несколько проектов под хэштегом #рахманинов150: оркестр MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит премьеры произведений Александра Маноцкова и Алексея Ретинского, написанные по заказу Зала Зарядье на темы двух безусловных шедевров Рахманинова: «Всенощный сон» композитора Маноцкова и «Колокола» композитора Ретинского. На двух концертах, которые состоятся в один день, прозвучат «Всенощная» и «Колокола» Рахманинова и оммажи современных композиторов. По словам Ольги Жуковой: «Музыка Рахманинова ежедневно звучит во многих залах по всему миру. В грядущем сезоне каждый оркестр и солисты по многу раз исполнят его известные произведения. Нам было важно сделать что-то новое, показать особенное отношение современных композиторов к творчеству Рахманинова, создать то, что впоследствии будет звучать многие годы. Мы очень рады, что наша идея понравилась Теодору Курентзису и композиторам». Несколько концертов пройдут в день рождения композитора (1 апреля). С 13.00 до 22.00 будет звучать редко исполняемая музыка Рахманинова, романсы в переложении для виолончели и фортепиано, а также коллаж в исполнении Персимфанса: фрагменты из симфонических поэм, симфоний, концертов для фортепиано с оркестром. Концерты пройдут с мультимедийным оформлением.

19 сентября состоится концерт, посвящённый 90-летию Владимира Федосеева. В концерте принимает участие Государственный академический Большой Симфонический оркестр им. П.И. Чайковского, Камерный оркестр «Виртуозы Москвы», ансамбль «Солисты Москвы», оркестр Musica Viva и пианист Денис Мацуев. В том числе на концерте прозвучит премьера сочинения Александра Чайковского «Вариации на тему FEDOSEEV» для четырёх камерных оркестров.

В середине декабря детей и их родителей ждёт встреча с уникальным театром «Странствующие куклы господина Пэжо» в авторском проекте Зала Зарядье «Волшебный оркестр. В поисках космической гармонии».

Также в планах зала продолжение сотрудничества с региональными оркестрами, московскими фестивалями Ars Longa и VIVACELLO, создание мультимедийных проектов, развитие уникальных технологических возможностей зала для синтеза музыки, звука, света и пространства.



В рамках хэштегов #зарядиськлассикой, #органзарядья и #зарядисьновым зрители откроют для себя имена молодых исполнителей и композиторов, смогут услышать редко исполняемые произведения, а также сочинения, давно известные меломанам. «Формируя грядущий сезон, мы всегда прислушиваемся к мнению наших зрителей и продолжаем основные направления, составляющие основу нашего репертуара: это тематические концерты под хэштегами, просветительские лекции и концерты, открытие слушателям новых имён и произведений, а также наши авторские, премьерные проекты», – уточняет Генеральный директор Зала Зарядье.

Одно из самых востребованных направлений Зала Зарядье – музыка барокко. Уже в первой половине сезона пройдут концерты Юлии Лежневой и Симоны Кермес, а также будут исполнены «Страсти по Иоанну» и «Рождественская оратория» Баха.

Особое внимание Зал Зарядье уделяет просветительской деятельности. В пятом сезоне зрителей ждёт продолжение цикла «История музыкальных стилей» и концерты с пояснениями для зрителей всех возрастов.

Под хэштегом #зарядисьэтно пройдёт несколько концертов в сотрудничестве с одним из самых известных исследователей русского фольклора, музыкантом Сергеем Старостиным, выступит этно-группа из Тывы «Хуун-Хуур-Ту» и бурятский коллектив «Намгар», представляющий древнее наследие кочевников Южной Сибири, Бурятии и Монголии.

Лучшие органисты выступят под хэштегом #органзарядья: Александр Фисейский, Тимур Халиуллин, Даниэль Зарецкий, Моше Ариэль Ганелин, Хироко Иноуэ, Жан-Пьер Стайверс, Сергей Черепанов, Лада Лабзина, Себастиан Ахенбах, Александр Горин и другие.

Традиционно на сцене Зала Зарядье выступят с оркестрами дирижёры Валерий Гергиев, Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Валерий Полянский, Александр Сладковский, Владимир Федосеев и Александр Лазарев.



Солисты Денис Мацуев, Александр Гиндин, Алексей Любимов, Константин Лифшиц, Борис Березовский, Хибла Герзмава, Диляра Идрисова, Вадим Репин, Полина Осетинская, Сергей Догадин, Анна Аглатова, Александр Рамм, Дмитрий Шишкин, Варвара Мягкова, Константин Емельянов, Ева Геворгян, Варвара Кутузова, а также все ведущие симфонические, камерные и хоровые коллективы.

«Несмотря на то, что Пятый сезон Зала Зарядье в большой степени можно назвать Русским сезоном, в составлении его репертуара мы не отошли от нашего правила: не повторять программы, однажды показанные на нашей сцене», – отметила Ольга Жукова.

Билеты на новый сезон поступили в открытую продажу.