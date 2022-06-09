В Москве пройдет международный джазовый фестиваль

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9 июня 2022, 18:34 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

Moscow Jazz Festival пройдет с 13 по 19 июня в Москве и будет посвящен Столетию российского джаза. На фестивале выступят известные российские музыканты Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Евгений Маргулис, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков и Алексей Чумаков, Олег Аккуратов, Fantine, Трио Даниила Крамера, Zventa Sventana, Риад Маммадов, Мариам Мерабова и многие другие. Специальными гостями международного Московского джазового фестиваля станут легендарный мультиинструменталист и композитор Dr. L.Subramaniam (Лакшминараяна Субраманиам) из Индии, бразильский бас-гитарист Thiago Espirito Santo и его группа, кубинская звезда Telmary, а также джазовые музыканты из Турции и Сербии.



В субботу, 18 июня, хедлайнером фестивальной программы в Саду «Эрмитаж» станет L’One (Леван Горозия). Популярный рэп-исполнитель выступит в новом амплуа и представит композиции в джазово-фанковом стиле.

Московский джазовый фестиваль станет самым масштабным проектом за всю историю отечественного джаза и охватит собой весь город. Концерты открытия и закрытия Фестиваля пройдут на сцене Зала «Зарядье», а в саду «Эрмитаж», парках «Зарядье» и «Музеон», Новопушкинском сквере, на Центральном рынке и на ВДНХ выступят именитые музыканты и молодежные джаз-коллективы, отобранные по итогам Всероссийского конкурса. На открытых сценах выступят более 1000 артистов из 27 российских регионов. Гостей Фестиваля также ждет масштабная музыкальная программа в ведущих джазовых клубах столицы и образовательная программа в парке «Музеон» и саду «Эрмитаж».



Сцены в парках «Зарядье» и «Музеон», Новопушкинском сквере и на ВДНХ будут свободными для посещения. Билеты на концерты в зале «Зарядье» и саду «Эрмитаж» можно купить на официальном сайте фестиваля.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Департамента культуры города Москвы. Всероссийский конкурс молодежных джазовых коллективов проходит при поддержке Фонда президентских грантов.





