Ушла из жизни балерина московского Театра классического балета Алеся Лазарева

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30 мая 2022, 15:53

Алеся Лазарева, фото: vk.com/kasvasballet

Ушла из жизни балерина Алеся Лазарева. Артистке балета было 20 лет. Информацию о том, что талантливой балерины не стало, сообщили в Театре классического балета. В сообщении, опубликованном в соцсети Вконтакте, говорится, что Алеся Лазарева завоевала золотую медаль на конкурсе артистов балета, 27 мая она танцевала подругу в Дон Кихоте. А 29 мая ее не стало.

В театре отметили, что она была балериной артистичной, уточненной и сильной. В последние дни балерина готовилась к Международному конкурсу артистов балета в Москве, который откроется 3 июня в Большом театре.

"Это невосполнимая утрата для семьи, родственников, друзей и поклонников. Она навсегда останется с нами, в наших сердцах", - написали коллеги Алеси Лазаревой.

Издание "СтарХит" написало, что Лазарева умерла скоропостижно. Вчера утром балерина упала в ванной комнате в своей квартире в Москве и потеряла сознание. Алеся Лазарева скоропостижно скончалась в своей московской квартире. Быстро прибывшие врачи не смогли спасти девушку.

О месте и времени прощания с балериной сообщат дополнительно.