Как на Южном Урале зародился Ильменский фестиваль

Аргументы Недели. Челябинск → Культура 13+

23 мая 2022, 08:08 Татьяна Михайлова

Изображение предоставлено организаторами

Встреча любителей авторской песни стала визитной карточкой Челябинской области.

Темой нового прямого эфира из цикла «Очевидно было» станет Ильменский фестиваль – событие российского масштаба, которое объединяет множество ценителей бардовской песни. Он возник в мае 1973 года, когда на берегу Ильменского озера прошел первый областной конкурс исполнителей туристской песни.

О событиях, положивших начало традициям Ильменского фестиваля, расскажет основатель и бессменный президент областного Клуба самодеятельной песни Лариса Коробицына. В качестве ведущих выпуска выступят директор по информационному развитию медиахолдинга «Гранада Пресс» Андрей Трушников и заведующий сектором проектных технологий ЧОУНБ Рифат Абдрашитов.

Прямой эфир состоится 23 мая, начало в 11 часов. Трансляция будет доступна в социальных сетях организаторов мероприятия, в частности, в сообществе «Гранада ТВ» «ВКонтакте».

Добавим, что «Очевидно было» - это совместный проект медиахолдинга «Гранада Пресс» и Челябинской областной универсальной научной библиотеки. В цикле прямых эфиров очевидцы рассказывают о ключевых событиях недавнего прошлого.