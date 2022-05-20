В театре «Модерн» состоится премьера комедии «МАсквичи», в которой зрители узнают себя

Аргументы Недели → Культура 13+

20 мая 2022, 10:58

Создатели спектакля "Масквичи" использовали много интересных ходов.

24 и 26 мая московский драматический театр «Модерн» представит премьерный спектакль «МАсквичи». Это лирическая, ироничная, живая история о любви, семье, трогательных взаимоотношениях родных людей в разных уголках земного шара. Зрителей ждут юмор, потрясающее музыкальное оформление и позитив.

«Самое важное в комедии, на мой взгляд, заключается в том, что я должен знать этих героев. Здесь, в "МАсквичах", я их знаю, и уверен, что узнаете их и вы. Это трогательная история о трех поколениях одной семьи, поиске взаимопонимания. Многие наши зрители родились в СССР, я и сам родом оттуда. Такой страны больше нет. Но сегодня на каждом шагу мы сталкиваемся с тем, как по-разному видят мир молодежь и люди старшего поколения. Это яркая история обо всех нас!» – поделился режиссер Юрий Грымов.

Юрий Грымов

Одну из главных ролей исполнил корреспондент «Аргументов недели» Антон Дубровский, впервые оказавшийся на сцене театра. Именно журналистская работа неожиданно привела Антона в «Модерн».