Челябинский театр кукол открылся после капитального ремонта

Аргументы Недели. Челябинск → Культура

17 мая 2022, 11:34 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Обновленное здание приспособлено для зрителей разных возрастов, а также людей с ОВЗ.

В Челябинском государственном театре кукол имени В. Вольховского завершился капитальный ремонт. Здание преобразилось благодаря национальному проекту «Культура». Теперь учреждение максимально приспособлено для зрителей с ограниченными возможностями здоровья. Театр готов проводить мероприятия для людей разных возрастов, так как здание получилось многофункциональным.

Если внутреннее пространство изменилось кардинально, то фасад остался прежним. Красоту исторического здания подчеркнула архитектурная подсветка.

В торжественной церемонии открытия театра после модернизации принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он тепло поздравил коллектив учреждения и присутствующих.

«Мне очень приятно, что нынешнее поколение наших ребят сможет приходить сюда и получать удовольствие от мастерства наших замечательных актеров», - подчеркнул глава региона.

Напомним, что Челябинск театр кукол был создан в начале 1930-х Павлом и Ниной Гаряновыми. Он является одним из старейших в России и на Урале.