Москва встречает фестиваль камерных оркестров мира

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16 мая 2022, 18:34 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

С 16 по 20 мая 2022 года сразу на нескольких знаковых концертных площадках Москвы впервые состоится Фестиваль камерных ансамблей мира, приуроченный к 30-летию лауреата премии «Грэмми», камерного ансамбля «Солисты Москвы» (основатель, художественный руководитель, дирижер и солист – народный артист СССР Юрий Башмет). В течение нескольких майских дней четыре концертных зала станут ареной для необычного музыкального смотра из 6 концертов: в столицу приедут камерные коллективы из Нижнего Новгорода, Новосибирска, Еревана и Ташкента. Сам маэстро Башмет и камерный оркестр «Солисты Москвы» также примут участие в фестивале. События смотра развернутся в Концертном зале им. Чайковского, Большом зале Московской консерватории, Концертном зале «Зарядье» и в актовом зале пространства ГЭС-2.

Главный концерт фестиваля, посвященный юбилею «Солистов Москвы», состоится в день первого концерта коллектива – 19 мая, на той же сцене, что и 30 лет назад – в Большом зале Московской консерватории. В концерте, помимо самих «Солистов Москвы», примут участие все камерные оркестры-участники фестиваля: Государственный камерный оркестр Армении, Камерный оркестр «Солисты Узбекистана», Камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» и Филармонический камерный оркестр Новосибирска. Совместно коллективы исполнят мировую премьеру пьесы, специально написанную композитором Кузьмой Бодровым.

Откроется фестиваль сразу двумя концертами в двух концертных залах 18 мая. Так, в Концертном зале имени П.И.Чайковского выступит Государственный камерный оркестр Армении – один из старейших камерных коллективов на пространстве бывшего СССР, в этом году отметивший своё 60-летие. Под управлением Антона Шабурова армянский коллектив исполнит первый клавирный концерт Баха (солистка Сона Барсегян), шедевр русской камерной музыки – «Вариации на тему Чайковского» Аренского и Симфонию для струнных и литавр Мирзояна – сочинение, ставшее символом армянской национальной музыки второй половины ХХ столетия.



В этот же день в концертном зале «Зарядье» выступит камерный ансамбль «Солисты Нижнего Новгорода». Этот яркий и необычный коллектив имеет свою, более чем 40-летнюю историю. Сегодня в состав нижегородских «Солистов» входят пятнадцать музыкантов, каждый из которых является равноправным участником коллектива. В их исполнении под управлением Владислава Лаврика прозвучат редкозвучащие сочинения британских композиторов Джона Айрленда и Джеральда Финци, связанных с движением «английского музыкального возрождения», а также фортепианные концерты Дмитрия Шостаковича и пионера советского джаза Александра Цфасмана (солист – заведующий кафедрой специального фортепиано Нижегородской консерватории, обладатель французской премии «Diapason d’Or» Евгений Брахман).

В заключительный день фестиваля, 20 мая, на сцену Концертного зала «Зарядье» выйдет Филармонический камерный оркестр Новосибирска. Коллектив из «музыкальной столицы Сибири» уже четверть века ведет активную концертную деятельность в России и Европе. Один из девяти компакт-дисков новосибирского оркестра вошел в двадцатку лучших записей по версии «Выбор критиков 2012 года» британского журнала «Gramophone». Камерный оркестр выйдет на сцену с земляком – уроженцем Новосибирска, народным артистом России, лауреатом премии «Les Viktories de la Musique» Вадимом Репиным и выдающимся гобоистом и дирижером Алексеем Уткиным, с которым новосибирцы успешно сотрудничают последние годы. В программе концерта прозвучат произведения Моцарта, Баха, Чайковского и Равеля.

В этот же вечер в Большом зале консерватории выступит Камерный оркестр «Солисты Узбекистана» - один из наиболее ярких и востребованных коллективов академической музыки в стране. С 1998 года его возглавляет Заслуженный артист Республики Узбекистан, виолончелист, дирижер и педагог Анвар Раимджанов. В программе концерта прозвучит шедевр итальянского неоклассицизма – Сюита «Antiche danze» Респиги, Струнная серенада Эдварда Элгара, «Вариации на тему рококо» Чайковского, а также произведения современных узбекских композиторов Абдусаид Набиева и Рустама Абдулаева (солисты Сардор Ибрагимов и Элнура Мирзакамалова).

Еще один концерт, который состоится 16 мая в пространстве ГЭС-2, станет своеобразной преамбулой фестиваля. В этот вечер камерный ансамбль-именинник «Солисты Москвы» исполнит программу, получившую название «Музыкальная ретроспектива за 30(0) лет», где наряду с сочинениями Баха, Чайковского и Моцарта прозвучат пьесы современных композиторов, написанные специально по заказу коллектива в последние несколько лет.